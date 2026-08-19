Cambios en el envasado y la denominación de los productos cárnicos: Asincar alerta de la necesidad de adaptarse a la nueva normativa

La industria alimentaria tendrá que adaptarse en los próximos años a nuevos cambios normativos impulsados por la Unión Europea (UE) que afectarán tanto a la denominación de determinados productos cárnicos como a los envases utilizados para su comercialización.La Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias ASINCAR, con sede en Noreña, destaca la importancia de que las empresas conozcan con antelación las nuevas exigencias y comiencen a preparar su adaptación.

Uno de los principales cambios afecta a las denominaciones de los productos cárnicos. El reglamento que entra en vigor este mes establece una protección específica para términos relacionados con el sector. Palabras como «carne» y denominaciones vinculadas a especies y cortes (vacuno, ternera, cerdo, pollo, cordero, lomo, solomillo, costilla, chuleta, pechuga, bacon, filete o hígado, entre otras) quedarán reservadas para productos cárnicos o productos compuestos en los que la carne sea un componente esencial.

Tres años

El reglamento concede un margen de tres años para que las empresas puedan revisar sus productos, etiquetados y materiales comerciales y adaptarlos a las nuevas reglas.

El otro gran cambio se refiere a los envases y sus residuos. El reglamento europeo comenzó a aplicarse con carácter general el pasado día 12 de este mes agosto y establece nuevas obligaciones relacionadas con la reciclabilidad, la reutilización y la gestión de los envases. La normativa contempla objetivos progresivos para 2030 y 2035. así como nuevas exigencias que las empresas deberán incorporar a sus procesos.

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ASINCAR considera "fundamental" que el sector se adelante a estos plazos y empiece a analizar las modificaciones necesarias en productos, denominaciones, etiquetados y envases. La entidad noreñense señala que una planificación anticipada permitirá afrontar los cambios regulatorios de forma ordenada y evitar dificultades cuando las nuevas obligaciones sean plenamente exigibles.