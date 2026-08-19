Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Carreño convoca la Beca Antón de ayuda a la creación escultórica: las bases para concurrir a esta ayuda artística

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 30 de octubre

Antonio Guerra, uno de los ganadores de la beca, en una imagen de archivo

Antonio Guerra, uno de los ganadores de la beca, en una imagen de archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luján Palacios

Luján Palacios

Candás (Carreño)

El Ayuntamiento de Carreño ha abierto una nueva convocatoria de la Beca Antón de ayuda a la creación e investigación escultórica, una iniciativa destinada a respaldar proyectos artísticos vinculados a la escultura.

El plazo para concurrir a esta convocatoria permanecerá abierto hasta el próximo 30 de octubre. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática y toda la documentación tendrá que remitirse obligatoriamente en formato PDF por correo electrónico a museoanton@ayto-carreno.es.

Entre la documentación requerida figura la solicitud de inscripción, así como un currículum abreviado de la persona o personas solicitantes, en el que se recojan los estudios realizados y su trayectoria artística. También será necesario aportar imágenes recientes de obras relacionadas con el proyecto expositivo que se presenta a la convocatoria.

Uno de los elementos principales será la memoria descriptiva del proyecto, que deberá incluir el plan de actuación y un presupuesto orientativo. Los solicitantes podrán incorporar toda aquella documentación complementaria que consideren necesaria para explicar y justificar su propuesta. El periodo máximo para desarrollar el proyecto será de un año a contar desde el fallo del jurado.

Noticias relacionadas

La documentación deberá completarse con una copia digitalizada del DNI o pasaporte. Las bases establecen expresamente que no se admitirán documentos que no sean presentados en formato PDF.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  2. El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
  3. Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
  4. Los nuevos dueños del Café Dindurra lo ponen a la venta por una cifra millonaria
  5. El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda la mujer de Santiago Abascal: 'Vais a salir redondos
  6. Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
  7. Fichado por 1,1 millones del Villarreal y vendido por 6 al Celtic: El modelo Hassan marca el camino
  8. Nueva tragedia en la montaña asturiana: fallece un hombre en la majada de las Moñas (Cabrales)

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el vaso isotérmico viral más barato del mercado: está disponible en varios colores

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el vaso isotérmico viral más barato del mercado: está disponible en varios colores

Carreño convoca la Beca Antón de ayuda a la creación escultórica: las bases para concurrir a esta ayuda artística

Carreño convoca la Beca Antón de ayuda a la creación escultórica: las bases para concurrir a esta ayuda artística

La OSPA llega a Piedras Blancas con un programa dedicado a Mendelssohn y Beethoven bajo la dirección de Miguel Sepúlveda

La OSPA llega a Piedras Blancas con un programa dedicado a Mendelssohn y Beethoven bajo la dirección de Miguel Sepúlveda

Alberto Núñez Feijóo comparece ante los medios

Alberto Núñez Feijóo comparece ante los medios

El Ministerio de Óscar Puente pide personarse en el expediente contra Aucalsa y Asturias muestra su "sorpresa"

El Principado finaliza las obras para mejorar el sistema contra incendios en la parroquia rural de Somao (Pravia)

El Principado finaliza las obras para mejorar el sistema contra incendios en la parroquia rural de Somao (Pravia)

San Martín del Rey Aurelio se "pone las botas": fiestas de El Pote en Santa Bárbara con mucha comida, música y juegos infantiles

San Martín del Rey Aurelio se "pone las botas": fiestas de El Pote en Santa Bárbara con mucha comida, música y juegos infantiles

Última hora sobre el bebé de Isa Pantoja y Asraf Beno: "Ahora podemos ampliar la familia"

Última hora sobre el bebé de Isa Pantoja y Asraf Beno: "Ahora podemos ampliar la familia"
Tracking Pixel Contents