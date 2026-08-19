Carreño convoca la Beca Antón de ayuda a la creación escultórica: las bases para concurrir a esta ayuda artística
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 30 de octubre
El Ayuntamiento de Carreño ha abierto una nueva convocatoria de la Beca Antón de ayuda a la creación e investigación escultórica, una iniciativa destinada a respaldar proyectos artísticos vinculados a la escultura.
El plazo para concurrir a esta convocatoria permanecerá abierto hasta el próximo 30 de octubre. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática y toda la documentación tendrá que remitirse obligatoriamente en formato PDF por correo electrónico a museoanton@ayto-carreno.es.
Entre la documentación requerida figura la solicitud de inscripción, así como un currículum abreviado de la persona o personas solicitantes, en el que se recojan los estudios realizados y su trayectoria artística. También será necesario aportar imágenes recientes de obras relacionadas con el proyecto expositivo que se presenta a la convocatoria.
Uno de los elementos principales será la memoria descriptiva del proyecto, que deberá incluir el plan de actuación y un presupuesto orientativo. Los solicitantes podrán incorporar toda aquella documentación complementaria que consideren necesaria para explicar y justificar su propuesta. El periodo máximo para desarrollar el proyecto será de un año a contar desde el fallo del jurado.
La documentación deberá completarse con una copia digitalizada del DNI o pasaporte. Las bases establecen expresamente que no se admitirán documentos que no sean presentados en formato PDF.
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