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El desfile de carrozas y el bollu cierran San Pedrín de la Cueva

Los festejos de Narzana (Sariego) se despiden en una jornada calurosa y multitudinaria

Una de las carrozas del desfile. | P. A.

Una de las carrozas del desfile. | P. A.

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Las fiestas de San Pedrín de la Cueva en Narzana (Sariego) llegaron a su conclusión con el tradicional reparto del bollu y la merienda popular, y también con el tradicional desfile de carrozas. Fueron tres en esta ocasión los colectivos que deleitaron al público con sus actuaciones. Dos de las agrupaciones que acercaron sus creaciones y representaciones procedían de Valdesoto, con las Peñas "Los Marotos" y "Nun me tientes", que desfilaron hace apenas una semana en las fiestas de San Félix de la localidad sierense. La tercera carroza participante llegó desde Cabranes, obra de la peña Carroza Naveda. La despedida de las celebraciones se produjo en una jornada calurosa y soleada, y que volvió a ser multudinaria, con más de 1.600 personas disfrutando de la merienda en las mesas de la carpa. Ya por la noche la música llegó de la mano de las orquestas "Tango" y "Tekila". Las celebraciones sumaron también en los últimos días la tradicional misa en asturiano y con gaitas en la cueva de Narzana, y una competición de motocross. P. ANTUÑA

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