Pravia hace balance de su paso por el Grand Prix de la tele: "Fue una experiencia única, de las que se viven una vez en la vida"

Pravia no logró clasificarse para la siguiente fase del programa televisivo Grand Prix, pero el resultado terminó siendo lo de menos. Lo que queda en la memoria del concejo es la histórica imagen del parque Sabino Moutas repleto de vecinos frente a la pantalla gigante para apoyar a su equipo frente a Serranillos del Valle (Madrid). Más allá del marcador, la cita sirvió para proyectar el nombre del municipio a nivel nacional y demostrar una unión vecinal sin precedentes impulsada desde el Ayuntamiento. “El alcalde, David Álvarez, presentó al pueblo y nos lo sugirió”, relata Abel Suárez, capitán del equipo, sobre el origen de una aventura que califica como “una experiencia única, de las que vives una vez en la vida”.

Ese impulso inicial se convirtió rápidamente en un proyecto compartido entre amigos y conocidos. Elena Lera, una de las integrantes del equipo, subraya que el tamaño del concejo facilitó la logística desde el primer entrenamiento. “En Pravia, como nos conocemos todos, era muy cómodo y gracioso estar entrenando juntos”, explica, comparando el viaje con “un día de campamento”. Esa complicidad fue el motor de un trayecto en autobús que Suárez no duda en calificar de “épico”, pues arrancó a las cuatro de la mañana con los ánimos a tope.

“Estuvimos cantando el Xiringüelu y la que estábamos liando fue tal que hasta los que trabajaban allí sacaron los móviles para grabarnos”. Suárez recuerda con orgullo cómo revolucionaron las gradas del programa entre baile y baile. El entusiasmo asturiano terminó contagiando a todos en el plató de televisión antes incluso de que comenzasen a rodar las cámaras. Sin embargo, tras las risas y los cánticos, la realidad de la competición se impuso en cuanto sonó el silbato.

Competir en directo trajo consigo una buena dosis de "tensión y la exigencia" real del circuito. “Es mucho más difícil de lo que ves por la tele, te pones nerviosa cuando te explican las pruebas justo antes de salir”, confiesa Lera, a quien le tocó lidiar con la incertidumbre de la escenografía sin ensayo previo. “Me hubiese gustado probar al menos una vez para quitarme el miedo”, admite la participante sobre la mítica prueba de los “troncos locos”.

Ese tramo final no estuvo exento de momentos críticos, ya que dos concursantes sufrieron percances físicos que requirieron traslado hospitalario. “Fue un poco caótico y pensábamos que la habíamos liado”, bromea el capitán al recordar un percance que, afortunadamente, quedó en un susto dentro de un maratón de casi 24 horas.

El regreso a casa reflejó el lógico desgaste físico y emocional tras un día tan intenso. “La vuelta fue como cuando haces un examen y de repente se te baja toda la tensión”, explica Lera sobre el silencio que dominó el viaje de regreso a Asturias. Sin embargo, el balance final no deja espacio para el lamento. “Volvería a hacerlo seguro”, sentencia la joven, una postura que resume el sentir de todo el grupo. Pravia no se llevó el trofeo a casa, pero regaló a sus vecinos una jornada imborrable llena de orgullo, risas y comunidad.