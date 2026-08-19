El Principado finaliza las obras para mejorar el sistema contra incendios en la parroquia rural de Somao (Pravia)

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras ejecutadas en la parroquia rural de Somao, en Pravia, destinadas a mejorar la capacidad del territorio para hacer frente a los incendios forestales. La actuación ha supuesto una inversión de 45.000 euros y ha permitido reforzar los recursos hídricos disponibles para las labores de prevención y extinción del fuego.

Los trabajos se han centrado en optimizar la captación, el almacenamiento y la distribución del agua en la parroquia rural, con el objetivo de aprovechar mejor los recursos naturales existentes y potenciar las infraestructuras que dan servicio tanto a los vecinos como a las tareas de conservación y gestión del medio natural.

La actuación permitirá disponer de mayores garantías de abastecimiento de agua en caso de incendio y contribuirá, al mismo tiempo, a la protección de los recursos forestales de la zona. Las obras también favorecerán el mantenimiento del área recreativa y de su entorno, según ha informado el Principado.

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, visitó las obras acompañado por el presidente de la Parroquia Rural de Somao, Francisco González, para conocer el resultado de los trabajos.

Pumarada de Curión

Villar destacó que esta intervención debe entenderse como una actuación complementaria al proyecto de recuperación desarrollado en la pomarada de Curión, que contó con una inversión superior a los 400.000 euros procedentes de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Aquella actuación permitió garantizar el abastecimiento de agua necesario para el desarrollo de la plantación.

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La intervención en Somao se integra en una estrategia más amplia de prevención de incendios y gestión del territorio rural, en la que la conservación del paisaje tradicional tiene también un papel destacado. Según el Prinmcipado, la actuación contribuye a consolidar una zona estratégica de gestión (ZEG), en la que la actividad agraria y forestal ayuda a reducir la continuidad del combustible vegetal y, por tanto, a dificultar la propagación de posibles incendios.