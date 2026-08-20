La alcaldesa de Noreña, satisfecha con el nuevo reparto de competencias tras la salida de Ana González: "Lo estamos llevando sin ningún problema"

La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña (IPÑ), confía en que la gobernabilidad no se resienta en lo que queda de mandato tras la crisis en el gobierno municipal que se saldó con la retirada de competencias por parte de la regidora a Ana González, teniente de alcalde y su mano derecha. “Seguimos trabajando el resto del equipo, nos repartimos las concejalías que llevaba hasta ese momento Ana González, y lo estamos llevando sin ningún problema y bien. Trabajando duro, pero estamos aquí para trabajar, hasta el último día del mandato”, explicó este jueves, durante la recepción en el Ayuntamiento a dos niñas saharauis, que han estado acogidas este verano con familias del concejo.

El conflicto en torno al debate por el cierre al tráfico durante el verano de algunas calles de Noreña fue el detonante que causó la ruptura de una relación que se había deteriorado entre Antuña y González tras más de una década trabajando juntas. “Me apena la situación, porque la relación personal que teníamos de amistad era de 30 años”, indicó la regidora de IPÑ.

La formación gobierna en minoría, con seis concejales, uno de ellos Ana González. No cree Antuña que peligre la estabilidad de aquí a final de mandato. "Ana sigue en IPÑ. Lo único que no tiene son delegaciones. Pero el acta es suyo. En prensa ha dicho que apoyará las decisiones de IPÑ”, manifestó Antuña, que también reconoció que no ha hablado recientemente con la que fuera su teniente de alcalde. "Está de vacaciones y no hemos coincidido. Creo que hay que distinguir la cuestión política de la cuestión personal. Podemos estar en desacuerdo, pero cuando coincidamos creo que la relación tiene que ser educada y correcta", añadió la regidora.

Antuña, que ya anunció que no se presentaría a las próximas elecciones, explicó además que confían en negociar pronto los presupuestos del próximo año, "para quedan estar aprobados en noviembre". A la formación le haría falta el apoyo de un concejal más, al gobernar en minoría. En los últimos años llegó el voto favorable desde el PP.

Recepción a niñas saharauis

En el Ayuntamiento de Noreña, Amparo Antuña entregó como regalos material escolar y camisetas donadas por el Condal a las niñas saharauis Chirifa Emhamed y Hana Matala, ambas de doce años, que han pasado el verano con familias del concejo. La primera estuvo con Belén Cueva, que lleva 33 años recibiendo cada verano a niños del Sahara. La segunda, junto a Laura García y sus hijos Héctor y Carla Cabeza.

“En España éramos antes 10.000 familias de acogidas y ahora apenas 3.000. En Asturias llegamos a ser en algún momento 320 y este año solo 87. Con la pandemia bajó mucho, pero estamos recuperando”, comentó Cueva, que anima a contactar con la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui para sumarse a esta experiencia. "Después de acoger a un crío van a darme las gracias seguro por la experiencia. Dan más de lo que recibes. Es una lección de vida brutal”, resaltó.

Para Chirifa Emhamed es el cuarto verano en Asturias con familias de acogida. "Me lo paso muy bien. Voy a la piscina, a la playa y al parque con amigos", comentó, antes de añadir que disfruta de su comida preferida en España: la tortilla. En el caso de Hana Matala es su segunda experiencia. "Hay gente muy buena aquí, estuve a gusto", reconoce, mientras destaca que ha vivido experiencias interesantes como “la fiesta de la sidra en Nava o la de los aviones en Gijón”. Ambas tienen claro que animarán a sus hermanos a que vengan a España en verano con familias de acogidas.

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Incluso Amparo Antuña anunció, durante la recepción, que le gustaría visitar los campamentos de refugiados del Sahara. "Supone un antes y un después", indicó, a su lado, Belén Cueva.