Nava inicia el viernes tres días de celebraciones en honor de San Bartolo: el programa para no perderse nada

Nava se prepara para celebrar desde este viernes y hasta el domingo sus fiestas de San Bartolomé, tres jornadas con propuestas para todos los públicos. Los festejos comenzarán el viernes a las 18.00 horas con un espectáculo infantil de circo y clown. Ya por la tarde, se celebrará, a partir de las 20.30 horas, un campeonato de tute y parchís.

La jornada del sábado se iniciará a las 12.00 horas con el IV Mercadillo de Segunda Mano y el II Campeonato de Tortillas, al que seguirá, a las 12.30 horas, una propuesta de animación infantil. La música tomará el relevo a partir de las 13.30 horas, con la actuación de Mariachis Perla HC.

Además, el sábado, a las 18.30 horas, la Plaza recibirá a Naiara Moore, una artista con una voz «potente, etérea y llena de personalidad» que ofrecerá su actuación en directo en Nava.

La programación musical continuará durante la tarde y la noche con las actuaciones de RePlay, a las 18.30 horas; Aire de Rumba, a las 20.30 horas, y EleVen, a las 22.30 horas. La madrugada estará protagonizada por el Bartolo Fest 2026 by Selvatika, que, a partir de las 00.30 horas, llevará a Nava el espectáculo Selvatika Connecting Tour, presentado como una de las grandes macrodiscotecas de España.

Misa y procesión

El domingo 23 será el "día grande" de las celebraciones. A las 12.00 horas se celebrará la misa y posterior procesión de San Bartolomé, acompañada por la Banda de Gaitas Conceyu de Xixón. A las 13.30 horas llegará uno de los momentos tradicionales de la jornada, con la puya’l ramu y el ramín de "los bartolinos".

La música volverá a ser protagonista a las 14.00 horas con la actuación del grupo De Sur a Norte. Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará la merienda de San Bartolomín, amenizada por la charanga New Paentamala.

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La última jornada festiva continuará por la noche con dos actuaciones de la orquesta Waykas, a las 21.30 y a la 1.00 horas, y sesiones de DJ a cargo de Pepiox a las 23.30 y las 2.30 horas.