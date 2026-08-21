Una obra muy esperada para la mejora de la seguridad vial en el centro de Asturias: Transportes licita el arreglo del firme de la N-634 a su paso por Piloña, Nava y Siero

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 11,4 millones de euros las obras de rehabilitación superficial del firme de la carretera N-634 entre los kilómetros 357,5 y 387,9, en el tramo Villamayor Marcenado. a su paso por los términos municipales de Piloña, Nava y Siero. Se trata de una actuación muy demandada desde hace años por los usuarios habituales de la antigua carretera de Santander, así como por los vecinos y responsables políticos de los concejos afectados. Se trata de una vía sinuosa y con una alta siniestralidad en algunos de los tramos que van a ser objeto de la actuación de mejora. Es el caso, además de El Remedio, del entorno de Ceceda, también en el concejo sidrero, o de Infiesto.

Los trabajos consistirán principalmente en el fresado y reposición del firme existente, con distintos espesores y tipos de mezclas bituminosas en función del grado de deterioro y de la posición de cada capa. Previamente, según informan fuentes ministeriales, se repararán las zonas en las que el deterioro haya afectado a la explanada y se rellenarán con zahorra o pedraplén. En aquellos puntos que presenten una fisuración limitada, se procederá además al sellado de las grietas. A continuación, se extenderá en todo el tramo una nueva capa de rodadura de 3 centímetros de espesor, con el objetivo de homogeneizar las características superficiales del firme.

Actuaciones complementarias

Además, se llevarán a cabo otra serie de actuaciones complementarias como el repintado de las marcas viales, la reposición del balizamiento y de la señalización vertical, la renovación de los sistemas de contención y la sustitución de las juntas en las estructuras, las estaciones de aforo y las espiras de tráfico que hayan resultado afectadas por las obras.

Un estudio elaborado hace años por del Principado abogaba por la reconversión de la carretera de Nava a Arriondas en una vía de altas prestaciones, con una inversión calculada en 30 millones de euros. Además, el desdoblamiento de la N-634 entre Lieres y la capital sidrera por El Remedio fue una recomendación expresa de los técnicos que hace tres décadas redactaron el plan nacional de infraestructuras, siendo ministro el socialista José Borrell. La actuación se planteaba entonces como una continuación del tramo de la actual autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64) entre Marcenado y Lieres.

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Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, con una inversión de 1.629 millones de euros, dentro del cual el Ministerio ya ha licitado obras de rehabilitación del firme en Asturias por 4,3 millones de euros. Según los portavoces del departamento que dirige Óscar Puente, este Plan se suma al esfuerzo inversor en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, a través de que se han invertido en la región más de 240 millones de euros.