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Carreño renueva por 28.300 euros su acuerdo de colaboración con Cruz Roja

El Ayuntamiento y el colectivo trabajarán en programas de cooperación destinados a cubrir la necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social

Firma del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Carreño y Cruz Roja.

Firma del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Carreño y Cruz Roja.

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Pablo Antuña

Pablo Antuña

Candás (Carreño)

El Ayuntamiento de Carreño acaba de renovar su colaboración con Cruz Roja, un acuerdo de 28.300 euros que aporta el consistorio al colectivo, con el fin de trabajar en diversos programas de cooperación destinados a cubrir la necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, así como la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

Con esta firma Carreño se compromete a colaborar en la prevención de situaciones de riesgo y favorecer la formación conjunta que facilite consenso en la conceptualización del trabajo social con personas en situación de desventaja social.

Mientras que Cruz Roja llevará a cabo actuaciones dirigidas a personas y familias en riesgo de exclusión social, personas mayores y personas con diversidad funcional. Además desarrollará programas preventivos de socorros y emergencias en el concejo y proporcionará a la ciudadanía la información y asesoramiento necesario para posibilitar su acceso a los recursos sociales existentes, orientando y analizando las demandas sociales planteadas.

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La ejecución se llevará a cabo mediante una coordinación de Cruz Roja con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Carreño, con el fin de lograr un aprovechamiento de los recursos mutuos.

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