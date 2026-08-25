Las compañías sierenses arrasan en el Salón de Teatro Costumbrista de Candás: estos son todos los nominados a los premios del certamen

Los dos grupos de Siero que han participado en el XXXVI Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás que patrocina LA NUEVA ESPAÑA copan el mayor número de nominaciones a los Premios «Aurora Sánchez» que se entregarán el viernes que viene en la gala que tendrá lugar en el Teatro Prendes. La compañía de Valdesoto consigue siete nominaciones y la de Carbayín se hace con seis. Ambos grupos actuaron en la penúltima y última función respectivamente, con lleno en ambos casos.

Los de Valdesoto parten como favoritos con ni más ni menos que siete nominaciones, copando todas las categorías técnicas además de las de mejor actriz y actor de reparto (Cristina García y Pepín García) y Nacho Fernández como mejor actor principal. Tanto Pepín García como Nacho Fernández se postulan igualmente a la mejor dirección por la actuación del grupo de Valdesoto, pero es que además Nacho Fernández opta a mejor actor de reparto por su trabajo con los de Carbayín. Llamativa es la nominación de José Ramón Oliva Alonso como director tanto de del grupo «Carbayín» como del de «La Puente Arriba», lo que demuestra la gran labor que realiza el gran dramaturgo asturiano en el ámbito del teatro costumbrista.

El Grupo Cultural Xana consigue cinco nominaciones, en las cuales destaca la de la joven Carla Posse como actriz de reparto, además de estar en las cuatro categorías técnicas. Con cuatro nominaciones aparecen los de «La Puente Arriba» y «El Ferrero», con especial relevancia en el caso de ambos en los que afectan a sus actores principales (David Prieto y Adrián Álvarez). Como mejor actor de reparto aparecen los de Gozón con Ángel Ramón Arenas, vencedor el año pasado en esta categoría, y a mejor actriz de reparto aspiran los de Nava con Teresa Rego. Con dos nominaciones figuran «Padre Coll», «Rosario Trabanco», «Santa Bárbara», «Selena» y «Carmen López». Se quedan con una nominación «El Hórreo» a mejor espacio sonoro y la «Compañía Asturiana de Comedias» con Bibiana Vega, que opta a mejor actriz.

Este jueves en el Teatro Prendes habrá una ceremonia de entrega de los Pins Aurora a todos los nominados, así como diploma a los menores de todas las compañías del Salón.

Jurado

Todas las Compañías optarán además al «Aurora» a la mejor Función del Salón, Premio Fundación Caja Rural de Gijón, en base al voto de los abonados que asistieron a todas las funciones. Las nominaciones fueron decididas por un jurado formado por los socios del teatro Armando «Mandy» Velasco, Loly Monzón Sánchez, Blas Álvarez Barriales, María de los Ángeles Rodríguez Pérez, así como por Carmen Luisa Fernández Gutiérrez María Viña González (jefa de cabina del Teatro Prendes) y Javier Pérez Ciprián (ayudante de jefa de cabina). Actúan sin voz ni voto como presidente David González Rodríguez (presidente del Patronato Centro Cultural Teatro Prendes de Candás) y como secretario Alain José Fernández Fernández (director-gerente del Teatro Prendes de Candás).

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En la gala del viernes 28 a las 20.00 horas se entregará también el Premio «Anxelu» y el Aurora Honorífico que este año recae en el grupo «Les ayalgues de Carreño» por llegar al mundo del teatro casi sin querer y tras casi dos décadas de vida seguir haciendo teatro con pasión, como ejemplo de vida saludable y activa después de la edad de jubilación. Y también por lo que aportan a la comunidad como ejemplo palpable del empoderamiento femenino. Año tras año nos demuestran que esta vida solo merece ser vivida si haces felices a los demás, con el esfuerzo que supone enfrentarse a un público y hacerlo sin reparos estreno tras estreno. Y por ser unas verdaderas joyas del teatro costumbrista asturiano. Todo esto y más sorpresas, el próximo viernes.