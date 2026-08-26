“Les Ayalgues”, un grupo de mujeres con muchas tablas en la vida y el escenario: "El teatro nos da la vida"

Amelia González («La madrileña») ya ha soplado las 93 velas. Es una de las fundadoras de Les Ayalgues y continúa subida a los escenarios. También siguen sobre las tablas, 17 años después de poner en marcha aquel proyecto inicial, Cuqui Álvarez, Cari García, Mari García y Cheres Quintín, esta última presidenta del grupo teatral candasín que este viernes recibirá en la capital de Carreño el galardón «Aurora» honorífico del XXXVI Salón de Teatro Costumbrista Asturiano, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA.

«Es muy emocionante el reconocimiento», asegura Cheres Quintín, al frente de un colectivo que tiene a Gemma de Luis como directora y que ha ido incorporando nuevos nombres. Conchita, Laura, Geli y Emi forman parte de ese relevo que permite mantener vivo el espíritu con el que nació Les Ayalgues.

La actrices, durante su última representación en el teatro Prendes. / M. velasco

El proyecto echó a andar hace 17 años con el apoyo del Instituto Asturiano de la Mujer. Se formó entonces un grupo que ha conseguido mantenerse unido y activo pese al paso del tiempo. Algunas de aquellas primeras actrices son ya octogenarias, pero continúan ensayando, preparando textos y representando obras. ¿Y qué las empuja a seguir? «Pues que te quitas la apatía de la edad, sales de casa y todas esas cosas», resume Quintín, que señala la vitalidad de Amelia González como ejemplo. «Lo bueno es que se está integrando también gente más joven y, aunque la media de edad sea elevada, nos encontramos con ese relevo», subraya. Eso no significa que las veteranas estén pensando en retirarse. Al contrario. La presidenta de Les Ayalgues asegura que «la vieja guardia tiene el entusiasmo a tope» y mantiene intactas las ganas de afrontar nuevos proyectos. El último ha sido «Sor-presa», representado recientemente en el Tteatro Prendes de Candás.

Trayectoria

La obra, escrita por Laura Iglesia, sitúa la acción en un convento en el que un grupo de monjas, cada una con sus propias peculiaridades, tiene que enfrentarse a la escasez de recursos de su orden. La falta de medios llega hasta el extremo de que solo pueden encender la calefacción cuatro horas al día, repartidas en tandas de quince minutos. El texto ofrece «muchas risas y momentos graciosos», explica Quintín, y obtuvo una cálida respuesta del público. Que el reconocimiento a su trayectoria llegue precisamente desde casa y desde el Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás tiene para ellas un significado especial. «Es importantísimo que se mire por lo más cercano», afirma la presidenta. Pero Les Ayalgues nunca se limitaron a actuar en Carreño. Durante buena parte de su trayectoria llevaron sus montajes por diferentes puntos de Asturias.

«Ahora salimos de vez en cuando a hacer algún que otro bolo, pero hace unos años hacíamos el recorrido completo», recuerda Quintín. El propósito es recuperar parte de aquella actividad con su último montaje: «Nuestra intención con esta obra nuev es sacarla de gira». Seguir actuando tiene para ellas un valor que va mucho más allá del escenario. El teatro se ha convertido en una forma de mantenerse activas física, mental y socialmente. «Es algo buenísimo, a nivel cognitivo para la gente mayor tener que memorizar unos textos. Viene a activarte, a obligarte a salir de casa, a tener la memoria activa. Y luego está esa satisfacción de los ensayos, de ver el trabajo realizado», explica Quintín.

Noticias relacionadas

La presidenta de Les Ayalgues lo resume de una manera mucho más sencilla: «Nos da la vida». «El teatro, cuando estás deprimida por tus cosas, cuando ensayas o representas, hace que se te olvide. Y luego quedamos a tomar un café o para una comida, porque ya estamos más para eso que para cenas, y lo disfrutamos un montón», destaca. Diecisiete años después de aquella primera aventura, Les Ayalgues siguen sobre las tablas. Con actrices que participaron en el nacimiento del grupo, nuevas incorporaciones que garantizan el relevo y proyectos para volver a recorrer Asturias,