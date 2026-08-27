Cabranes celebra el lunes la Jira de Incós, la centenaria fiesta que cada año reúne a una multitud para despedir agosto

La jira de Incós es un clásico del verano en Cabranes y una cita de solera, con visitantes que esperan ansiosos cada año para compartir un cierre de agosto por todo lo alto. Este lunes día 31 la falda del monte volverá a ser punto de encuentro no lejos de Torazu, con una jornada en la que se dan la mano el deporte, la música y la tradición de décadas.

No en vano, la fiesta tiene una historia que se remonta a comienzos del siglo XX. Según recuerda Manuel Ángel Bárcena, presidente de la Asociación Cultural y Deportiva El Berizu, organizadora de los festejos, hacia 1910 los vecinos de Torazu y de los alrededores ya se reunían para celebrar una merienda campestre. En 1923, Adolfo Llavona tomó las riendas de la comisión de fiestas e incorporó la música al encuentro.

Después del paréntesis provocado por la Guerra Civil, la Comisión de Festejos El Carmen de Torazu asumió la organización. La celebración recibió un nuevo impulso en 1954, cuando el emigrante en México Alfonso Sanfeliz promovió una «jira americana» que incorporó desfile de carrozas, juegos autóctonos, fuegos artificiales y orquestas. Aquella edición llegó a contar, según la memoria de la organización, con la presencia del gobernador civil de la época, Francisco Labadie Otermin.

El deporte se incorporó a la fiesta en 1986, con la creación de la Subida al Picu Incós. La iniciativa surgió a propuesta del emigrante en México Manuel Rodríguez, que planteó organizar una carrera después de ver correr por la zona a José Antonio Alonso, quien posteriormente sería alcalde de Cabranes. El propio Alonso ganó aquella primera edición. La prueba ha terminado consolidándose dentro del calendario regional de cross: este lunes alcanzará su trigésimo novena edición.

Azúcar Moreno y Marta Sánchez

La Asociación Cultural y Deportiva El Berizu tomó las riendas de la celebración en 1991 y, desde entonces, ha mantenido una programación que ha combinado la tradición de la jira con grandes actuaciones musicales. Las ediciones de 2001 y 2002 quedaron especialmente grabadas en la memoria de la fiesta por la asistencia de público y por los conciertos de Azúcar Moreno y Marta Sánchez, respectivamente. En ambos casos, recuerda Bárcena, con mal tiempo y a pesar de todo, miles de visitantes pudieron acceder al prau de la fiesta tras acondicionar las entradas con varios camiones de grava.

Noticias relacionadas

Este año, la jornada comenzará a las seis de la tarde con el cross popular. A las ocho llegará el turno de la música, con la actuación de las orquestas asturianas Cayenna y Grupo Da Silva. La programación concluirá a las doce y media de la madrugada con un espectáculo pirotécnico. La organización contará además con entoldado y aparcamiento para los asistentes, para que la cita vuelva a ser, como siempre, un gran éxito.