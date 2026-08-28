Candás celebra la gala final del Salón de Teatro Costumbrista tras un homenaje a sus actores jóvenes

La emoción se palpaba entre quienes acudieron a la entrega de pins a los nominados a los premios Aurora, así como de los diplomas de Aurorinas y Aurorinos de Honor a los componentes menores de edad de las compañías participantes en el Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA. Todos los grupos están nominados en, por lo menos, una categoría, lo que habla de lo difícil que lo ha tenido el jurado y del alto nivel que se vio durante las trece tardes de funciones. Algunos repiten, como es el caso de Ángel Ramón Arenas, que acudió con compañeros como Flor María Granda, del Grupo de Teatro El Ferrero, nominada también este año por su papel de directora. «Estamos muy orgullosos y contentos con ello, pero vaya presión», afirmó.

Foto de familia de todos los nominados a los premios y de los actores menores de edad. | M. VELASCO

Adrián Álvarez, actor principal de los de El Ferrero, solo tenía palabras de agradecimiento: «El hecho de estar nominado entre tanta gente, para mí ya es un premio», indicó. En el caso de otros, como José Ramón Oliva Alonso, con cuatro nominaciones —como director de dos compañías y autor de dos textos estrenados en el Salón—, la situación le parecía «casi normal». Y es que a lo largo de los últimos años ha logrado incontables nominaciones y consiguió casi el mismo número de premios.

En situación similar se encontraba Nacho Fernández, triplemente nominado —y con esta ya van, por lo menos, tres veces— como actor de reparto por actuar con Carbayín, actor principal con Valdesoto y como director del mismo grupo, conjuntamente con Pepín García. «Soy el eterno nominado», decía con su sorna habitual. Pepín García, con su doble nominación por codirigir y ser actor de reparto en Valdesoto, subía las escaleras de dos en dos con una alegría que despertó las risas de los presentes.

Chusa Juarros acudió desde Luarca para recoger el pin al mejor espacio sonoro y para acompañar a Olaya Fernández Lamela y Andrea Menéndez Ameal, que recogieron sus diplomas de Aurorinas de Honor. Pero quienes estaban más exultantes eran los guajes y guajas de Xana. Cada uno recibió su diploma, pero, por primera vez, uno de ellos, mejor dicho, una, Carla Posse, ha recibido una nominación como mejor actriz de reparto. Ese reconocimiento casi la deja sin palabras. «Estoy muy emocionada, con ganas de seguir y de ir creciendo tanto como grupo como personalmente», afirmó visiblemente satisfecha.

Durante la presentación del acto, el director gerente del Teatro Prendes, Alain Fernández, anunció un nuevo récord en cuanto a asistencia de público en esta edición, con 4.710 espectadores, sin contar los cerca de quinientos que acudirán a la gala.

El presidente del Patronato Teatro Prendes, David González, quiso agradecer a las compañías la calidad de sus espectáculos, que ha sorprendido no solo al público, sino también al jurado. «Este año del Bien de Interés Cultural (BIC) habéis demostrado con creces por qué el teatro costumbrista asturiano se merece este reconocimiento», indicó durante la entrega de pins y diplomas.

La ceremonia pretendió agradecer a las compañías participantes, a través de sus nominados, el trabajo a favor del mantenimiento de esta expresión teatral tan asturiana.

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Hoy, a las 20.00 horas, tendrá lugar la gala de los premios Aurora en el transcurso de una obra teatral, escrita y dirigida por Alain Fernández, titulada «Tal como yéramos (de gala)». Será un homenaje, con varios momentos emotivos y alguna sorpresa, a todos aquellos que hicieron posible a través de los años la propia existencia del teatro costumbrista asturiano, que será reconocido por fin en este 2026 como Bien de Interés Cultural (BIC).