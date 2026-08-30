Carbayín y Perlora brillan en la gala de premios "Aurora" de teatro costumbrista

Apoteósica fue la gala de los Premios "Aurora" que cerró el XXXVI Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA. Apoteósica y llena de homenajes a los que hicieron posible que el teatro costumbrista vaya a ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Este homenaje, en el centro de la trama de "Tal como yéramos (de gala)", que escribió y dirigió Alain Fernández, director gerente del teatro Prendes, se materializó de dos maneras sorprendentes y muy emotivas. Por una parte, con la proyección de un vídeo que, al estilo de lo que se ve en las grandes citas cinematográficas como los Goya y los Oscar, presentó las fotografías de los que ya no están. Los aplausos taparon a veces la banda sonora y las lágrimas afloraron en las caras de muchos. Pero el remate fue la aparición de la figura en cartón piedra de Arsenio González sobre el escenario del teatro, a la vez que, como todos los años, se oía su voz con el poema que dedicó a Aurora Sánchez cuando esta gran actriz falleció.

Un momento de la función que cerró el Salón. | M. VELASCO

La obra teatral de este año ha sido la excusa para entregar unos premios con dos claros vencedores. Por una parte, el grupo de Carbayín, obteniendo los de Siero los galardones a Decorado e Iluminación y Maquillaje y Vestuario, así como el premio Fundación Caja Rural de Gijón, con el voto de los abonados a la mejor función, por "La maldición de la pita pinta". Asimismo, José Ramón Oliva Alonso logró el "Aurora" al Mejor Texto Teatral estrenado en el Salón por "Aprendiz de gigoló", interpretado por el grupo Rosario Trabanco.

Nacho Fernández, Mejor Actor Principal, y Pepín García, Mejor Actor de Reparto, cosecharon dos premios para los de Valdesoto. Carmen Campo se hizo con el de Mejor Actriz de Reparto con los de Santa Bárbara, y Carmen López se hizo, por segundo año consecutivo, con el de Mejor Actriz Principal por su intervención de casi dos horas en "Casi cinco horas con Ramón". Ante su sorpresa y emoción al recibir esta "Aurorina", casi se queda sin palabras y, por eso, se fue al centro del escenario y agradeció el premio cantando. Otra demostración de que es un verdadero "animal escénico".

Emotivo igualmente fue ver sobre las tablas del teatro Prendes a Les Ayalgues de Carreño recibiendo su "Aurora" honorífico. Pero, sin lugar a dudas, los otros triunfadores de la tarde fueron los de Xana (Perlora). Sus jóvenes componentes no pararon de ovacionar cada vez que se leía el nombre de uno de los suyos como nominado. Y la explosión de alegría fue total al conseguir los premios a Mejor Espacio Sonoro, Ánxelu 2026 y, sobre todo, el galardón a la Mejor Dirección para Rosa Ana Muñoz y Vanesa González.

Covadonga Braña subió a recoger en nombre de sus compañeras el de Mejor Dirección y lo dedicó a sus niñas y niños. Josefina Fernández no salía de su asombro al recoger el "Ánxelu" por "la labor que Xana hace con la xente moza" y tanto ella como Elena Álvarez recogieron el de Mejor Espacio Sonoro. Elena, con un gran aplomo, lo dedicó a todos sus jóvenes compañeros, citándolos a todos.

Hemos asistido al triunfo del teatro costumbrista asturiano, con los clásicos triunfando: Nacho, Pepín, Carmen y Carmen, José Ramón Oliva Alonso, Les Ayalgues de Carreño, sin olvidar a técnicos como Saúl Oliva, Mario Ordiales y las hermanas Balmori , todos ellos de Carbayín. Pero, sobre todo, con las nuevas promesas perlorinas pisando fuerte y dirigidas de manera impresionante.

El pasado ha sido homenajeado, el presente ha brillado y el futuro está asegurado. Todo ello demuestra por qué el teatro costumbrista asturiano será declarado en este año 2026 Bien de Interés Cultural, porque, como se dijo al inicio de la función, "el teatro costumbrista asturiano recoge las costumbres de Asturias, nuestras costumbres y, sobre todo, nuestra manera de ser".

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Se da por cerrado el Salón 2026, con récord de asistencia (5.138 espectadores) y, tal como proclamó Alain Fernández antes de la foto de familia con todos los premiados, jurados y autoridades: "Nos vemos el año que viene".