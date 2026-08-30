El Cristo de Candás ya tiene pregonero: Pedro Fernández, párroco de Puerto de Vega, abrirá la fiesta el 11 de septiembre

Pedro Fernández, actual párroco de Puerto de Vega (Navia) y delegado episcopal de la Pastoral del Mar, será el pregonero de las fiestas del Santísimo Cristo de Candás, que se celebrarán entre el 11 y el 15 de septiembre.

Candasín de 5o años, el sacerdote asegura que recibió la noticia «con sorpresa, por lo inesperado e inmerecido». «Me llamó nuestro Alcalde y con inmensa gratitud y responsabilidad acepté, respondiendo así al cariño y aprecio por parte de mi pueblo», aseguró Fernández, antes de destacar que, hace 40 años, tuvo tal honor su tío Luis García Peláez, conocido como Luis Perucho.

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Por su parte, el regidor de Carreño, Ángel García (IU), aseguró que «las fiestas del Cristo son del pueblo y para el pueblo, y debemos involucrar a todos para recuperar el valor e identidad de esta celebración». Respecto al pregonero, destacó «la gran conexión y sentimiento que Pedro, acompañado de su inseparable gemelo Pablo, ha tenido con estas fiestas y la defensa de la identidad de Candás y sus tradiciones».