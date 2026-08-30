El Cristo de Candás ya tiene pregonero: Pedro Fernández, párroco de Puerto de Vega, abrirá la fiesta el 11 de septiembre
«Me llamó nuestro Alcalde y con inmensa gratitud y responsabilidad acepté, respondiendo así al cariño y aprecio por parte de mi pueblo», afirma el sacerdote
Pedro Fernández, actual párroco de Puerto de Vega (Navia) y delegado episcopal de la Pastoral del Mar, será el pregonero de las fiestas del Santísimo Cristo de Candás, que se celebrarán entre el 11 y el 15 de septiembre.
Candasín de 5o años, el sacerdote asegura que recibió la noticia «con sorpresa, por lo inesperado e inmerecido». «Me llamó nuestro Alcalde y con inmensa gratitud y responsabilidad acepté, respondiendo así al cariño y aprecio por parte de mi pueblo», aseguró Fernández, antes de destacar que, hace 40 años, tuvo tal honor su tío Luis García Peláez, conocido como Luis Perucho.
Por su parte, el regidor de Carreño, Ángel García (IU), aseguró que «las fiestas del Cristo son del pueblo y para el pueblo, y debemos involucrar a todos para recuperar el valor e identidad de esta celebración». Respecto al pregonero, destacó «la gran conexión y sentimiento que Pedro, acompañado de su inseparable gemelo Pablo, ha tenido con estas fiestas y la defensa de la identidad de Candás y sus tradiciones».
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