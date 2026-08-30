Lugones tendrá un acceso por el sur desde la autovía AS-II y la glorieta de la avenida de Oviedo al nuevo bulevar

Lugones tendrá un nuevo acceso por el sur que conectará la glorieta de la avenida de Oviedo, vinculada a la Autovía de la Industria (AS-II), con el bulevar en construcción. El Ayuntamiento de Siero acaba de adjudicar a la consultora Viavetus Ingenieros, con un precio de 17.545 euros, la redacción del proyecto de las obras del vial. La empresa dispone de un plazo de dos meses para presentar el trabajo.

El Ayuntamiento pidió ofertas a tres empresas. Bauschinger, Ideas y Futuro Ingeniería y Viavetus Ingenieros. Una vez examinadas las propuestas, el jefe de la sección de Obras Públicas municipal determinó en un informe fechado el pasado día 18 que la presentada por Viavetus era la mejor. La Alcaldía decidió la adjudicación del contrato al día siguiente.

El encargo corresponde exclusivamente a la elaboración del proyecto técnico y no a la construcción del vial. Será este documento el que deberá definir las características de la nueva conexión entre el bulevar y la AS-II, así como las actuaciones de urbanización que sean necesarias para su posterior ejecución.

Siero encarga el diseño de esta actuación apenas un par de meses después de que se hayan puesto en marcha las obras de la cuarta fase del bulevar de Lugones. Se trata de una intervención dotada con una inversión municipal de 4,6 millones de euros y un plazo de ejecución de dieciséis meses. Permitirá culminar uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro de Lugones y sentar las bases para la construcción de unas dos mil nuevas viviendas en la localidad más poblada del concejo de Siero.

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El proyecto incluye la creación de un corredor urbano moderno, con más de medio kilómetro de longitud, cincuenta metros de anchura y amplias zonas peatonales, carril bici, espacios de estancia y una gran franja verde de más de 11.500 metros cuadrados. La actuación recoge también la plantación de cerca de 280 árboles de gran porte y la mejora de la conexión existente entre distintos sectores de la localidad, "cosiendo" la zona nordeste desde la calle Leopoldo Lugones y hasta el Castro.