Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Torazo se desborda por El Carmen: miles de personas asisten a la misa y procesión de los ramos, con una treintena de creaciones

La puja por una boroña alcanzó los 400 euros, pagados por el emigrante Pepe Covián

Las fiestas de Torazu, en imágenes

Las fiestas de Torazu, en imágenes

Ver galería

Las fiestas de Torazu, en imágenes /

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luján Palacios

Luján Palacios

Torazo (Cabranes)

Torazo volvió a demostrar este domingo la fuerza de una de sus tradiciones más arraigadas con una celebración del Carmen que dejó un balance de éxito total de público, con una afluencia superior a la de anteriores ediciones. Desde primera hora, vecinos y visitantes llenaron las calles de la localidad cabranesa para asistir al desfile y a la posterior procesión, en una jornada que volvió a tener en los ramos su gran protagonista.

En total fueron 27 las creaciones que participaron este año en el tradicional desfile, que partió de La Llanxa y avanzó hasta la iglesia para continuar después con la celebración religiosa. La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias y cuya tradición se remonta a 1766, está considerada la mayor procesión de ramos de Asturias.

La presencia de público fue constante durante el recorrido y en los alrededores de la iglesia y la ermita de Nuestra Señora de la Sienra. El buen tiempo a pesar del orbayu de primera hora y la programación festiva de los últimos días contribuyeron también a que Torazo registrase una de sus jornadas más concurridas de los últimos años.

Tras la misa solemne y la procesión llegó uno de los momentos más esperados: la tradicional subasta de los ramos, que volvió a despertar un gran interés entre los asistentes. Entre las pujas destacó especialmente la de una boroña, por la que Pepe Covián, emigrante en Argentina y vinculado a Torazo, pagó 400 euros.

Noticias relacionadas

Con la subasta y la sesión musical posterior, Torazo puso así el cierre a cuatro días de celebraciones en honor a la Virgen del Carmen, que comenzaron el jueves y combinaron verbenas, actividades vecinales y propuestas tradicionales. Y con un desfile que volvió a dejar patente que los ramos siguen siendo el corazón de unas fiestas de multitudes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents