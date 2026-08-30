Torazo se desborda por El Carmen: miles de personas asisten a la misa y procesión de los ramos, con una treintena de creaciones

Torazo volvió a demostrar este domingo la fuerza de una de sus tradiciones más arraigadas con una celebración del Carmen que dejó un balance de éxito total de público, con una afluencia superior a la de anteriores ediciones. Desde primera hora, vecinos y visitantes llenaron las calles de la localidad cabranesa para asistir al desfile y a la posterior procesión, en una jornada que volvió a tener en los ramos su gran protagonista.

En total fueron 27 las creaciones que participaron este año en el tradicional desfile, que partió de La Llanxa y avanzó hasta la iglesia para continuar después con la celebración religiosa. La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias y cuya tradición se remonta a 1766, está considerada la mayor procesión de ramos de Asturias.

La presencia de público fue constante durante el recorrido y en los alrededores de la iglesia y la ermita de Nuestra Señora de la Sienra. El buen tiempo a pesar del orbayu de primera hora y la programación festiva de los últimos días contribuyeron también a que Torazo registrase una de sus jornadas más concurridas de los últimos años.

Tras la misa solemne y la procesión llegó uno de los momentos más esperados: la tradicional subasta de los ramos, que volvió a despertar un gran interés entre los asistentes. Entre las pujas destacó especialmente la de una boroña, por la que Pepe Covián, emigrante en Argentina y vinculado a Torazo, pagó 400 euros.

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Con la subasta y la sesión musical posterior, Torazo puso así el cierre a cuatro días de celebraciones en honor a la Virgen del Carmen, que comenzaron el jueves y combinaron verbenas, actividades vecinales y propuestas tradicionales. Y con un desfile que volvió a dejar patente que los ramos siguen siendo el corazón de unas fiestas de multitudes.