Noreña se prepara para el Ecce Homo: la bajada del santo de la capilla de La Soledad a la iglesia parroquial será el jueves 10
El Orfeón Condal cantará la misa solemne del día 20, previa a la tradicional procesión con el rezo del Vía Crucis
Noreña se prepara para festejar un año más el Ecce-Homo. Las celebraciones religiosas se iniciarán el jueves 10, con la bajada de la imagen del santo desde la capilla de la Soledad a la iglesia parroquial, y tendrán su día más destacado el domingo 20, con la tradicional procesión y el rezo del Vía Crucis de vuelta a la capilla.
“En su rostro descubrimos el amor que salva, sostiene y transforma nuestras vidas” es la frase que acompaña en el cartel al programa de actos religiosos para este año.
A las 21.00 horas del jueves 10, con el rezo del santo rosario, se celebrará la bajada de la imagen del Ecce Homo desde la capilla de la Soledad a la iglesia de Noreña. El viernes 11, a las 19.30 horas, se iniciará la novena en la iglesia parroquial, presidida por el párroco Pedro Tardón, que se repetirá cada día a la misma hora.
El domingo 20 de septiembre, a las 12.00 horas, seré la solemne eucaristía, cantada por el Orfeón Condal. Y a su conclusión se acompañarán en procesión la imagen del santo de nuevo hasta la capilla de la Soledad, rezando el Vía Crucis.
La conclusión de los oficios será el lunes 21, a las 11.30 horas, con una misa en la capilla de La Soledad por los fallecidos durante el último año.
Este año será especial para la Cofradía del Cristo del Ecce Homo de Noreña, que estrena nueva directiva, con Christian Iglesias como nuevo hermano mayor de una entidad que se remonta a finales del siglo XIX y que cuenta con más de 700 cofrades. Le acompañan en la directiva Javier Vidal García como secretario; Laura Suárez como tesorera, y Beatriz Corte, José Luis Rodríguez, Oliver Alonso, Alba Olay y Alejandro Rionda -éste último de la anterior junta directiva- como vocales. También cuentan con Sheila Abad como colaboradora.
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