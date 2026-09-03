Sergio Finca, integrante del quintento “Spanish Brass”, será el pregonero de las fiestas del Ecce Homo de Noreña

Sergio Finca, integrante del quinteto de metal “Spanish Brass”, será el pregonero de las próximas fiestas del Ecce Homo en Noreña, que se celebrarán del 18 al 26 de septiembre. El músico local forma parte de una agrupación que fue la encargada de interpretar el himno de España en la previa de la final del último Mundial de fútbol, que acabó ganando la Selección Española.

El anuncio lo hicieron los integrantes de la nueva directa de SONOFE (Sociedad Noreñense de Festejos) este jueves en el Quiosco de la Música de Noreña. Allí también detallaron que la artista y tatuadora Carmen Ferriol, que tienen el nombre artístico de “Tanta Tinta Tonta”, es la autora del cartel de los festejos. En el mismo representa el día de la subida del santo, con la procesión nocturna, y recoge tanto a los devotos participando en la procesión, como a los vecinos siguiendo la misma desde las ventanas y balcones, con respeto y entusiasmo.

Cartel de las fiestas del Ecce Homo de Noreña. / C. F.

Asimismo se anunció que la reina de las fiestas será Laura López Quesada y la reina infantil Irene Antuña Trigo.

La nueva directiva de Sonofe tiene a Lucía Carballeira como presidenta; Claudia Sastre como vicepresidenta; Andrea Rosu en el cargo de secretaria; Iñigo Díaz de tesorero: Jonás Martínez y Pablo Rodríguez como vocales; Pelayo García en la logística; y Yolanda Álvarez al cargo de las redes sociales.

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La directiva de Sonofe, en la presentación de las fiestas del Ecce Homo. / Sonofe

Las fiestas del Ecce Homo tendrá además su punto de partida el próximo jueves 10 de septiembre, con la bajada del santo de la capilla de La Soledad a la iglesia parroquial. Y al día siguiente se iniciará allí la novena de misas.