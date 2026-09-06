Los costaleros se preparan para cumplir con “la tradición y devoción” de llevar al cristo del Ecce Homo en Noreña: “Es un orgullo tremendo y algo que hay que vivirlo”

“Tradición y devoción”. Son los dos motivos que resumen el sentimiento de José Luis Rodríguez por participar como costalero en la subida y bajada del santo en Noreña. Y también resumen un momento muy esperado para todos los vecinos de la villa Condal, con motivo de las fiestas del Ecce Homo. Este próximo jueves 10, a las 21.00 horas, será la bajada de la imagen del nazareno desde la capilla de la Soledad a la iglesia parroquial, donde permanecerá hasta el domingo 20, momento en el que tras la misa de las 12.00 horas, recorrerá el camino inverso para volver a quedarse en la capilla. Un ritual, el de la procesión, que cuidan con mucho mimo una veintena de costaleros que ya ensayan para que todo salga perfecto.

Rodríguez forma parte de La Cofradía del Cristo del Ecce Homo de Noreña, que estrena este año directiva, con Christian Iglesias como nuevo hermano mayor de una entidad que se remonta a finales del siglo XIX y que cuenta con más de 700 cofrades. “Es un orgullo tremendo ser costalero, a mí se me pone la piel de gallina ya solo con la preparación. Esto es algo que hay que vivirlo”, comenta José Luis Rodríguez, que ya va tomando el relevo de capataz, de esa persona que está un poco al mando de las operaciones, para suceder a Joaquín Fernánez.

EN IMÁGENES: Ensayos de los costaleros del cristo del Ecce Homo de Noreña / P. A.

El paso, que necesita a 12 costaleros para llevarlo, tiene un peso de unos 600 kilos al completo, incluyendo ya la imagen y la cruz. “Este año creo que vamos a batir récords, y que seremos unas 20 personas, entre los que cargan y empujan”, comenta José Luis Rodríguez, que también lanza un mensaje a los noreñenses para sumarse a esta experiencia. “Es algo muy enriquecedor”, sostiene.

Más de medio siglo participando

El más veterano del grupo de costaleros es Joaquín Fernández. Lleva desde 1968. “Creo que este será ya el último año, hay que ir dejando paso”, comenta, mientras enseña las claves para acompañar y cargar el paso del nazareno a debutantes como el joven Pablo Rodríguez, que tiene apenas 21 años. Son ya, por tanto, 56 años los que lleva Fernández acompañando al cristo por las calles de la villa. “Para uno de Noreña de toda la vida esto es lo máximo. Ver desde aquí la devoción de los vecinos es algo único”, confiesa.

También lleva varias ediciones participando Alejandro Rionda, casi dos décadas. E incluso una de ellas con anécdota incluida. “Bajé y subí como costalero con el menisco roto, me tenía que operar, pero lo retrasé hasta que pasase la fiesta”, cuenta este vecino de Gijón, pero con raíces en Noreña, que nunca se ha querido perder esta tradición. “Es algo muy emocionante. Me apunté cuando se necesitaba gente, y es muy bonito de vivir”, subraya.

Los debutantes

En el apartado de debutantes está el citado Pablo Rodríguez. “Espero que sirva un poco como ejemplo, para que otros jóvenes se animen y también se sumen”, confiesa, antes de transmitir el “orgullo” que supone acompañar al nazareno. “Tengo el recuerdo de ver siempre la procesión con mi abuela. Me generaba unas emociones muy especiales. Ser partícipe ahora de todo esto me emocionará mucho más”, subraya, al mismo tiempo que pone en valor la importancia de que exista un relevo generacional “para mantener la tradición”.

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Sea por ese arraigo en Noreña con el Ecce Homo, por devoción o por una sintonía especial con el Cristo, los costaleros se empapan en los ensayos en ese aroma de nervios, responsabilidad y ganas de que llegué el próximo jueves con la bajada del santo. Allí también se estrenará Víctor Díaz. “Lo hago por motivos personales, con mucha ilusión, y por una especie de devoción, porque hay algo con el Ecce Homo que te envuelve”, concluye.