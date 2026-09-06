Noreña celebrará el Ecce Homo con la gastronomía y la devoción como ejes

Noreña se prepara para celebrar el Ecce Homo por todo lo alto. Los festejos se desarrollarán desde el 18 y hasta el 26 de septiembre, con ocho días intensos cargados de actividades. Habrá orquestas, conciertos, teatro, desfiles de carrozas, comidas campestres y hasta una degustación de gochu. Y a todo ello se le sumará la parte religiosa de las fiestas, con la bajada y subida del Cristo del Ecce Homo, uno de los momentos más esperados por los noreñenses.

Así, y como previa al grueso de los festejos, este jueves 10 de septiembre, a las 21.00 horas, se celebrará la bajada de la imagen del santo desde la capilla de la Soledad a la iglesia parroquial, con el con el rezo del santo rosario.

El programa diseñado por la nueva directiva de Sonofe (Sociedad Noreñense de Festejos) arrancará de forma oficial el viernes 18 de septiembre a las 21.30 horas, con el pregón que correrá a cargo de Sergio Finca, integrante del quinteto de metal "Spanish Brass", una agrupación que fue la encargada de interpretar el himno de España en la previa de la final del último Mundial de fútbol. Y a continuación el grupo "Danky Macroshow" amenizará la primera verbena, que tendrá lugar en el Paseo de Fray Ramón.

El sábado 19 tendrá a la gastronomía como protagonista. Habrá desde las 12.00 horas una comida en la calle, organizada junto a la junta local de hostelería, y también una degustación de gochu. La música será protagonista durante la sesión vermú desde las 13.30 horas con "Grupo Molykote", y le irán sucediendo, en distintos puntos, "Ricardo Cumbia", "Dj Benito Camela" y "Dj Green Eventos". Para la noche, desde las 20.00 horas, la escuela de danza Swing Pire ofrecerá una exhibición, y la verbena desde las 22.00 horas contará con la Orquesta "Génesis" y "Dj Jairo Ortal".

El domingo 20 de septiembre, a las 12.00 horas, seré la solemne eucaristía, cantada por el Orfeón Condal. Y a su conclusión se acompañarán en procesión la imagen del santo de nuevo hasta la capilla de la Soledad, rezando el Vía Crucis. Las actuaciones musicales de ese día en la noche correrán a cargo de "Dúo Malibú" y Dani Parrondo.

Continuarán los festejos el lunes 21, con un campamento de conciliación familiar desde las 11.00 horas en el Colegio Condado de Noreña. Y se procederá desde las 13.00 hora al reparto del bollu y el concierto de la Banda de Música de Noreña, previo a la comida campestre desde las 14.30 horas en Los Riegos. Para la noche quedará la actuación de la Orquesta "Marsella".

Teatro

No quedará ahí la fiesta, porque del martes 22 al viernes 25 habrá teatro en la Casa de la Cultura, desde las 20.30 horas, con las representaciones de forma consecutiva cada día de las obras "Quiero ser artista", del grupo "Caralín"; "La maxa de la primera vez", del Santa Bárbara; "Los Cuernos de Don Friolera", de "Kumen"; y "La calle del infierno", de "Baluarte".

Para el viernes además será el Día del Niño, con actividades desde las 17.00 horas. Y el cierre de los festejos llegará el sábado 26, con el desfile de carrozas y pasacalles desde las 17.30 horas, y la "Verbena del caldo", desde las 22.00 horas, con "Waykas" y "Dj Abel".

Este año la artista y tatuadora Carmen Ferriol, que tiene el nombre artístico de "Tanta Tinta Tonta", es la autora del cartel de los festejos. En el mismo representa el día de la subida del santo, con la procesión nocturna, y plasma tanto a los devotos participando en la procesión, como a los vecinos siguiendo la misma desde las ventanas y balcones.

Además el Ecce Homo tendrá como reina de las fiestas a Laura López Quesada y a Irene Antuña Trigo como reina infantil.

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La nueva directiva de Sonofe está compuesta por Lucía Carballeira como presidenta, Claudia Sastre como vicepresidenta, Andrea Rosu en el cargo de secretaria, Íñigo Díaz de tesorero, Jonás Martínez y Pablo Rodríguez como vocales, Pelayo García en la logística; y Yolanda Álvarez al cargo de las redes sociales.