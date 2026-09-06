Vuelta al verano de 1936, hacer la guerra para que no se repita: Candamo acoge los días 11 y 12 una nueva edición de las jornadas en las que se recrean los sucesos de la Guerra Civil

¿Cómo fue aquel verano de 1936, cuando la historia de se ensangrentó y se encaminó a tres años de Guerra Civil y a cuarenta de dictadura? Eso será lo que se explorará y se mostrará en Candamo los próximos días 11 y 12 de ste mes en la XIV edición de "Candamo 36/37", el evento de recreación histórica que organiza la Asociación Histórico Cultural "Grupo Frente del Nalón".

Este año, cuando se celebran los 90 años del estallido de la Guerra, las jornadas recreacionistas de Candamo llevan por título "Sublevación y revolución en Asturias". "Trasladaremos al visitante hacia una Asturias dividida entre los militares que se sublevan y las milicias obreras que toman las armas para hacerles frente", explica Xaime Fernández, historiador y presidente de Frente del Nalón.

Una de las ediciones anteriores. / F. D. N.

Fernández detalla qué es lo que verán quienes acudan a Candamo el viernes y el sábado próximos: "Las visitas guiadas explorarán tres escenarios principales, el comienzo del cerco de Oviedo, tras el levantamiento exitoso del coronel Aranda; el fracaso de una intentona similar por parte del coronel Pinilla en Gijón, cuando quedó sitiado en el cuartel del Simancas y, por otro lado, la evolución de la retaguardia republicana. Aquí podremos ver como las masas obreras impiden que los guardias civiles de Sama y La Felguera se reagrupen sobre Oviedo y cómo el protagonismo de estas milicias de partidos y sindicatos de izquierdas a la hora de parar el golpe de estado hace que finalmente el poder efectivo recaiga en ellas, abriéndose así un proceso revolucionario a través de la creación de comités locales y colectivización de las industrias; así como la represión de los elementos considerados contrarrevolucionarios"

La presentación oficial tendrá lugar este miércoles 9, a las 12.30 horas, en el salón de actos del edificio de administración del Campus del Milán, en Oviedo. El acto inaugural correrá a cargo de Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Premio Nacional de Ensayo e investigador especializado en nacionalismos e historia cultural de la violencia.

Una de las recreaciones anteriores. / F. D. N.

El viernes 11, en el palacio de San Román de Candamo, habrá un coloquio con los historiadores Faustino Zapico y José Luis Agudín, donde se abordará el panorama político asturiano de la época. A las 20.30 horas comenzará el pase guiado nocturno, centrado en los principales sucesos de la sublevación de Oviedo del 18 de julio. El sábado 12, las recreaciones se centrarán en la retaguardia republicana, su organización y sus tensiones internas, así como a las operaciones militares de las milicias del Frente Popular. Habrá tres pases guiados —a las 11.00, las 16.00 y las 18.30 horas— y, a las 21.00, un espectáculo nocturno cerrará las jornadas.

Xaime Fernández es consciente de que recrear la Guerra Civil es un asunto espinoso. "Nuestro enfoque siempre es el mismo y espero que nunca cambie: abordar el tema desde una perspectiva lo más aséptica y académica posible, desvinculándonos de cualquier relato ideológico, emocional o politizado. Desde luego la objetividad absoluta nunca se alcanza, todos tenemos nuestros sesgos subyacentes, pero tratamos de que el motor detrás de cada decisión sea la voluntad de contar lo que aquí sucedió al completo y no solo la parte que legitima nuestras propias ideas o vivencias personales".

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Este grupo recreacionista que cree que su actividad tiene un alto valor didáctico: muestra a dónde nos lleva el camino del enfrentamiento y la radicalización. "Nosotros ofrecemos divulgación. Todo esto lo contamos para tratar de evitar que se repita, no para despertar nostalgias por ideologías pasadas", apunta Xaime Fernández. Aunque, a veces se han encontrado con que la polarización actual se cuela entre los visitantes. "En general creo que la lectura que hace el público suele ser adecuada, pero más de una vez he escuchado mientras hacía de guía cómo alguna persona que me estaba oyendo desestimaba algún dato que acabábamos de proporcionar, por más contrastado que este fuese, porque no casaba con su ideología". Y añade: "En todas las escenas donde se da un discurso exaltado, sea de izquierdas o de derechas, pienso: que miedo daban los totalitarismos de la época. Cuando veo una escena de represión, sea del lado que sea, me quedo helado del dramatismo que le saben imprimir mis compañeros y de la tragedia que realmente sucedió. Pero soy consciente de que hay gente que lo ve y se está sintiendo identificada con el discurso o está justificando esos asesinatos en su cabeza".