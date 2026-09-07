Sariego contará con un nuevo acceso a la capital del concejo desde Santianes a mediados de octubre, que evitará el cruce actual sin visibilidad
Las obras están pendientes del asfaltado y de la protección de la tubería de Cadasa que atraviesa el valle
Sariego eleminará en cuestión de semanas uno de los puntos negros de tráfico en el concejo, el acceso a la capital, Vega, desde la AS-380 a la altura de Santianes. El actual cruce tiene poca visibilidad, y el Ayuntamiento ha construido un nuevo ramal de acceso directo desde la rotonda del polígono industrial, un tramo recto que facilitará las incorporaciones en este punto.
Los trabajos, con un coste de 180.000 euros, llevan varios meses en marcha pero se han visto paralizados temporalmente por la necesidad de proteger la tubería de la traída de aguas de Cadasa, que atraviesa el valle saregano. Tal y como explica el alcalde, Saúl Bastián, ha sido necesaria la redacción de un proyecto por parte del Principado para garantizar la seguridad de dicha conducción, de manera que están a la espera de que el documento sea aprobado para su contratación y ejecución en breve.
Urbanizado
"Confiamos en que para mediados del próximo mes de octubre estén los trabajos ya finiquitados", señala el regidor. Por parte del Ayuntamiento sólo restaría asfaltar el tramo, que ya está urbanizado con aceras y luminarias en toda su longitud.
Una vez que entre en servicio el nuevo acceso, se procederá a clausurar el tramo actual, entre la AS-380 y la nueva incorporación cerca ya de Vega. El gobierno local estudia varias posibilidades de futuro para este espacio muerto, y se barajan alternativas como la creación de una pequeña pista de educación vial para los niños.
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