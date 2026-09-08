Vuelve la berrea a Peñamayor: estos son los días y las horas para observar a los venados desde Nava

El bramido de los venados volverá a escucharse este mes en la sierra de Peñamayor. Nava recupera las visitas guiadas para acercarse a uno de los espectáculos naturales más característicos del comienzo del otoño, cuando los machos entran en época de celo y sus llamadas resuenan en el monte. La propuesta, organizada por la Agrupación de Cazadores de Nava (AGRUDECA) junto al Ayuntamiento y la Mancomunidad Comarca de la Sidra, ofrecerá cuatro jornadas gratuitas los días 18, 19, 25 y 26 de septiembre, y supone uno de los principales atractivos turísticos de la comarca tras el verano.

Las salidas partirán a las 16.30 horas del Centro de Recepción de Visitantes de Nava y tendrán una duración aproximada de cuatro horas. El número de plazas es limitado y será necesario reservar previamente. La actividad permitirá desplazarse hasta distintos puntos de Peñamayor para intentar localizar a los animales y escuchar la berrea, especialmente activa durante las últimas horas del día.

Los participantes deberán realizar los desplazamientos en sus propios vehículos. Parte del recorrido discurre por pistas sin asfaltar, por lo que la organización advierte de que los vehículos bajos pueden rozar con el suelo. Una vez en la sierra, será necesario desplazarse por el terreno hasta los puntos de observación. Se recomienda, por tanto, acudir con ropa y calzado adecuados para caminar por zonas de montaña, además de llevar prismáticos para facilitar la localización de los animales.

También se aconseja llevar bebida y algún tentempié y utilizar ropa de colores llamativos. Durante la observacións deberá permanecer en silencio o evitar hacer ruido, tanto para no espantar a los venados como para favorecer la escucha de los bramidos, recuerda la organización. La recomendación es mantener cierta distancia y limitar los movimientos cuando se localice algún ejemplar.

Mapas

La actividad guiada no será la única posibilidad de acercarse a la berrea en Peñamayor. La organización ha preparado también una serie de mapas y localizaciones de las zonas de avistamiento para quienes prefieran desplazarse por su cuenta y buscar los puntos desde los que escuchar a los venados. En estas visitas autónomas se recomienda estacionar el vehículo en el entorno de Les Praeres y realizar a pie el resto del recorrido hasta las zonas de observación.

Esta segunda opción requiere igualmente extremar las precauciones y acudir preparado para caminar por la montaña. El silencio, los prismáticos y la elección de las primeras y últimas horas del día serán las principales recomendaciones para quienes quieran intentar localizar a los animales de forma independiente.

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Las reservas para las cuatro jornadas ya están habilitadas para los días 18 y 19 de septiembre y 25 y 26 de septiembre. La participación es gratuita. Para obtener más información se puede contactar con el Centro de Recepción de Visitantes de Nava, en el 985 71 74 77, o a través del correo turnava@lacomarcadelasidra.com.