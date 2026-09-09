Un almuerzo en la calle: la peculiar protesta de los padres del Colegio de Santa Eulalia de Cabranes tras avisarles "por sorpresa" de que no tendrán comedor escolar
La medida afecta a 25 familias: “Nos ayudaba a la conciliación y se nos quitó unos días antes de empezar el curso, sin ninguna explicación”
Malestar entre las familias de los niños que cursan sus estudios en el aula de Santa Eulalia de Cabranes, que forma parte del CRA La Coroña, que engloba también a las aulas de Torazu, en el mismo municipio, y a la de Ceceda, en Nava. Denuncian que, "por sorpresa", se ha suprimido el servicio de comedor, para el que existe una demanda de 25 alumnos sobre las 30 que estudian en el centro. La noticia de que no contarían con el comedor y el servicio de cuidadores hasta las cuatro de la tarde la recibieron el pasado viernes. Este miércoles han empezado el curso teniendo que ir a recoger a sus hijos a la una del mediodía.
A modo de queja, plantearon las familias un almuerzo de protesta en la calle, a la puerta del centro, exigiendo una solución para el problema. "Pedimos a las instituciones, a quien corresponde, que se reanude ya", comenta Verónica Sánchez, madre afectada y miembro de la Asociación de Familias.
"El comedor nos ayudaba a la conciliación, se nos quitó unos días antes de empezar el curso sin ninguna explicación”, lamenta, antes de añadir la importancia que tiene este servicio en este entorno: "Es fundamental por los niños y para las posibilidades de las familias de vivir en la zona rural y de tener unos servicios iguales que otro niño de otro centro”.
Explican las familias afectadas que lo peor de todo es que la única explicación que han recibido es que la supresión se debe a “temas administrativos”. Y se sienten engañados, ya que cuando realizaron la matrícula muchos lo hicieron por disponer de un servicio que ahora no pueden disfrutar.
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