Candás pone en marcha una nueva campaña para incentivar el comercio local

La campaña «Compras con el Corazón» regresa a Candás con su segunda edición para promocionar el comercio de proximidad. La iniciativa, organizada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y con una campaña publicitaria financiada por la Cámara de Comercio de Gijón, cuenta con la participación de 34 comercios.

La promoción se desarrollará del 15 de septiembre al 19 de octubre y propone una mecánica sencilla para incentivar las compras en los establecimientos participantes: tres compras, tres sellos y participación en los sorteos.

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Los premios suman 2.000 euros en cheques regalo, que podrán utilizarse exclusivamente en los comercios de Candás.