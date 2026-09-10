Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Candás pone en marcha una nueva campaña para incentivar el comercio local

La iniciativa cuenta con la participación de 34 negocios

Un comercio de Candás

Un comercio de Candás

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luján Palacios

Luján Palacios

Candás (Carreño)

La campaña «Compras con el Corazón» regresa a Candás con su segunda edición para promocionar el comercio de proximidad. La iniciativa, organizada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y con una campaña publicitaria financiada por la Cámara de Comercio de Gijón, cuenta con la participación de 34 comercios.

La promoción se desarrollará del 15 de septiembre al 19 de octubre y propone una mecánica sencilla para incentivar las compras en los establecimientos participantes: tres compras, tres sellos y participación en los sorteos.

Noticias relacionadas

Los premios suman 2.000 euros en cheques regalo, que podrán utilizarse exclusivamente en los comercios de Candás.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
  3. Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. La DGT explica porqué los conductores nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el permiso de conducir a partir en 2027: se endurece la norma
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: genera un flujo de aire más fuerte que los secadores de pelo convencionales
  6. El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: 'Luego se habla de conciliación
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora sin bolsa más potente y barata del mercado: garantiza una limpieza profunda del polvo

Candás pone en marcha una nueva campaña para incentivar el comercio local

Candás pone en marcha una nueva campaña para incentivar el comercio local

Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada pero ignoró la nueva S-51b: la Guardia civil revisa la matrícula y el interior del vehículo

Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada pero ignoró la nueva S-51b: la Guardia civil revisa la matrícula y el interior del vehículo

VÍDEO: El Coto inaugura su anfiteatro

Qué tienen en común los países que sí han logrado reducir el suicidio

Qué tienen en común los países que sí han logrado reducir el suicidio

La matriculación en módulos industriales, al alza, aumenta un 30 %

La matriculación en módulos industriales, al alza, aumenta un 30 %

En imágenes: Puerto de Vega cierra sus fiestas de Las Telayas con su jira a Frexulfe

En imágenes: Puerto de Vega cierra sus fiestas de Las Telayas con su jira a Frexulfe

VÍDEO: Puerto de Vega, en Navia, despide sus queridas Telayas con una multitudinaria jira

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres toallas de baño de alta calidad más baratas del mercado: absorbentes, suaves y esponjosos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres toallas de baño de alta calidad más baratas del mercado: absorbentes, suaves y esponjosos
Tracking Pixel Contents