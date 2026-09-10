El cardenal Artime oficiará el lunes la misa solemne del Cristo de Candás

El cardenal luanquín Ángel Fernández Artime será el encargado de oficiar la misa central del Santísimo Cristo de Candás, a mediodía del próximo lunes, en la iglesia parroquial de la capital de Carreño. La eucaristía y la procesión suponen los principales actos religiosos de un programa que combina algunos de los actos de mayor arraigo de la villa marinera con conciertos, charangas, verbenas, fuegos artificiales, actividades infantiles y competiciones deportivas. El sacerdote candasín Pedro Fernández García, párroco de Puerto de Vega y delegado episcopal de la Pastoral del Mar, será el encargado de abrir mañana las fiestas con el pregón, mientras que Alfredo Pérez Berciano asumirá el lunes el protagonismo de otro de los momentos señalados de la celebración como "Poeta del Alba" de la 49.ª Alborada Marinera.

La actividad se inicia mañana por la tarde con un "taller de playmobil marinero" y, a las 19.00 horas, en la antigua Fábrica de Ortiz, el II Certamen Tardes d’Habaneres" que incluirá la presentación del libro "Danza y cancionero Candasín" y un acto de reconocimiento a la labor de María Esther Vega. Participarán de la Coral Polifónica Aires de Candás, el Coro de la Bodega y el Coro de la Danza Prima. A las 20.00 horas llegará el llamamiento al pregón por las calles de la villa con la Fanfarria Pepe el Chelo y sus Marchosos. La interevención de Pedro Fernández García está prevista para las 21.00 horas desde el balcón de Festejos de la plaza de La Baragaña, en un acto que estará seguido por el chupinazo. Esta primera jornada concluirá a las 23.30 horas en el muelle con una sesión de DJ.

Las charangas tomarán el relevo el sábado. Entre las 11.00 y las 14.00 horas, el parque Les Conserveres albergará un circuito de pruebas de "Humor amarillo" y a las 18.00 horas partirá desde la estación de Feve el desfile de charangas, con Pepe el Chelo y sus Marchosos, la Fanfarria El Felechu de Corvera y la Charanga Novedad. A las 20.30 horas actuará "La Chica Almodóvar Cover" en la plaza Les Candases y, media hora después, el Teatro Prendes acogerá un encuentro coral con la Coral Polifónica Aires de Candás y el Coro San Roque de El Entrego.

La fiesta continuará en el muelle, donde, a las 22.30 horas, comenzará una sesión dedicada a la música de los años ochenta y noventa. La orquesta Charleston Big Band protagonizará la verbena a partir de las 23.30 horas.

El domingo, "día de los fuegos", la programación comenzará a las 11.00 horas en la Casa de la Cultura con otro taller de "playmobil marinero". A las 12.00 se disputará el XXXVII Gran Premio Santísimo Cristo de Ciclismo y, a las 12.30 horas, la Banda de Música de Candás ofrecerá un concierto en la plaza de La Baragaña. Entre las 17.00 y las 20.00 horas habrá un circuito de hinchables en la plaza Entrellusa y a las 20.30 horas "Duvel Barrel" actuará en la plaza Les Candases.

La "gran foguera del Cristo" arderá a medianoche en el muelle con un castillo de fuegos artificiales. Antes, desde las 22.30 horas, habrá una sesión de DJ y verbena con la orquesta Cinema.

El lunes 14, "día del Cristo", reunirá buena parte de los actos más vinculados a la tradición local. La Banda de Gaitas de Candás iniciará a las 07.00 horas un pasacalles desde El Paseín hasta el muelle y, a las 07.30, comenzará la 49.ª Alborada Marinera, con Alfredo Pérez Berciano. El acto incluirá la tradicional danza prima..

Nacido en Candás en 1977, el escritor Alfredo Pérez Berciano es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la enseñanza. Desde el año 2001 forma parte del Colegio Delibes, en Salamanca, donde desarrolla su labor docente. Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera literaria.

El programa prevé que a las 11.30 horas parta desde la iglesia parroquial la procesión, seguida de la misa del Cristo presidida por el cardenal Artime y cantada por el Coro de la Bodega. La Banda de Gaitas Candás realizará un nuevo pasacalles por la villa al término de la función religiosa.

La tarde del "día grande" reservará un amplio espacio a los niños, con actividades simultáneas entre las 17.00 y las 20.00 horas. El parque Maestro Antuña contará con portería y diana hinchable; el parque Santarúa, con hinchables para pequeños a partir de tres años, y el parque Les Conserveres, con un tobogán gigante acuático, un tiburón deslizador acuático y un mini tobogán para los más pequeños.

Para los mayores, a las 19.30 horas el grupo Nordeste participará en el II Certamen "ardes d’Habaneres en La Baragaña, mientras que a las 20.30 horas será Pablo Valdés Trío quien actuará en Les Candases. La jornada terminará en el muelle con la verbena.

El "día del Cristín" pondrá el martes el cierre a las celebraciones. A las 17.00 horas habrá paintball infantil en el parque Les Conserveres, mientras que a las 17.30 horas actuará Teatro Monoescena en La Baragaña. A las 18.30 se disputará el 45.º Trofeo Santísimo Cristo de Candás, con un encuentro entre el Candás y el Aboño.

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El II Certamen "Tardes d’Habaneres" regresará a las 19.30 horas con "Cum Laude". A las 20.30 horas, Fran Juesas actuará en Les Candases en una de las citas más esperadas del programa festivo. Para ir terminando, "Silvidos y Gemidos" ofrecerá un concierto a las 22.30 horas en el muelle. La macro disco "Disketeta" protagonizará desde medianoche el cierre al intenso programa festivo del Cristo de Candás.