Devoción, respeto y silencio en una multitudinaria bajada del Ecce Homo

La devoción, admiración y respeto por el Ecce Homo es una seña de identidad de Noreña. La bajada del «santu» desde la capilla de la Soledad a la iglesia parroquial de Santa María fue un año más multitudinaria. Bajo una atmósfera especial, con las velas iluminando el paso de los devotos, vecinos de la villa condal y visitantes desfilaron bajo un silencio sepulcral, justo al anochecer.

EN IMÁGENES: Bajada del Ecce Homo en Noreña / P. A.

«Vengo en promesa. Ofrecí al marido hace muchos años por una operación y aquí estoy siempre», cuenta Silvia González, vecina de Langreo, pero que trabajó muchos años en Noreña. En su caso, presenció prácticamente en primera fila la salida del santo y del paso desde la capilla. A su lado, le acompañaba otra veterana fiel del Nazareno, Carmina Sienra. «Me dio un derrame, me ofrecí y aquí estoy siempre, sin faltar, desde hace muchísimos años», afirmó.

El fervor y devoción mantuvieron a los fieles de la villa Condal pendientes de la imagen en una cita multitudinaria, que cada año gana adeptos. Nadie se quiere perder un ritual que se ha situado casi al mismo nivel de pasión que la procesión de regreso a la capilla en plenas fiestas del Ecce Homo.

De los más mayores a los benjamines, todos acompañaron al Ecce Homo. Como Martín Camino, con apenas cuatro meses, junto a sus padres y su tía. La celebración transciende para muchos más allá de lo religioso. «Vine toda la vida y ahora traiga también a mi hijo», explicó Luis Nogales.

Hermano mayor

Con «nervios» y «expectante» afrontó su primera bajada como hermano mayor de la Cofradía del Cristo del Ecce Homo Christian Iglesias. «Cambia muchísimo. El sentimiento es todavía más profundo», comentó.

La implicación de los vecinos fue especial, hasta el punto de que hubo una cifra de costaleros muy elevada, lo que permitió que se pudieran dar relevos. Y, además, se vio a numerosos jóvenes cargando a sus hombros con el Nazareno.

La procesión, en un ambiente de respeto y recogimiento, fue atravesando las calles desde la capilla de la Soledad, pasando por el Camino del Peregrino, Pedro Alonso, la plaza de La Cruz y la calle Fray Ramón para enfilar hacia la iglesia parroquial.

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En medio, ventanas ambientadas con velas, silencio en las terrazas, admiración y, sobretodo, muchísima emoción. Todo con un espíritu de implicación y de pasar de generación en generación la tradición y la devoción hacia el Nazareno. Una devoción que ya no solo atañe a los noreñenses, sino que también atrae fieles de Siero, Langreo, Gijón y otros muchos puntos de Asturias.