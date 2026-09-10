Un promotor planea abrir un hotel y edificar en La Cuesta (Sariego)

Un empresario proyecta un desarrollo urbanístico en La Cuesta (Sariego), con nueve viviendas unifamiliares y un hotel de hasta mil metros cuadrados construidos. La propuesta está recogida en el Plan Parcial de la Unidad de Actuación CL-1, denominada «De La Cuesta N-1», que plantea ordenar una superficie bruta de 23.120 metros cuadrados situada junto a la carretera SR-1, coincidente en este tramo con el Camino de Santiago y el denominado Camino de la Cárcel. El documento ha sido presentado por la empresa promotora para su tramitación ante las administraciones competentes.

La actuación recoge nueve parcelas residenciales, con superficies de entre 953 y 1.177 metros cuadrados, y una parcela de 8.126 metros cuadrados destinada a uso hotelero. La edificabilidad total prevista alcanza los 2.250 metros cuadrados de techo: 1.250 para las viviendas y mil para el establecimiento hotelero. El planeamiento reserva también 2.800 metros cuadrados para zona verde y las correspondientes superficies para aceras, aparcamiento y viales. El ámbito se encuentra actualmente ocupado por prados y no tiene edificaciones.

Uno de los elementos principales de la ordenación será la mejora y consolidación del Camino de la Cárcel, que deberá alcanzar un ancho de 8,10 metros, con una calzada de 4,50 metros y aceras de 1,80 metros a cada lado. El nuevo vial interior tendrá también esa misma sección y será de titularidad privada. Su conexión se realizará con el Camino de la Cárcel y no directamente con la carretera SR-1, una solución que el documento justifica para evitar un nuevo acceso a la carretera y facilitar la conexión con la red viaria existente.

Orografía

El diseño busca adaptar las edificaciones a la orografía y mantener retranqueos respecto al Camino de Santiago y las vías colindantes. Las viviendas se distribuirán en parcelas amplias y aisladas, mientras que la parcela destinada al hotel se situará en el extremo de la actuación. El sistema de actuación previsto es el de compensación.

La urbanización se plantea en una única etapa, con un plazo de seis meses desde la aprobación definitiva. El presupuesto general de las obras de urbanización asciende a 106.848 euros, IVA incluido, según la memoria, aunque el documento precisa que los costes de urbanización corresponden a la iniciativa privada y que el Ayuntamiento de Sariego no deberá asumir su financiación.

El estudio económico calcula asimismo un coste anual de mantenimiento de unos 7.376 euros para el Ayuntamiento una vez ejecutada la actuación, incluyendo zonas verdes, vías públicas, limpieza, alumbrado y redes de servicios. A cambio, el Consistorio prevé ingresos derivados de la monetización de las cesiones y de los impuestos y tasas vinculados a la ejecución de las obras y la futura edificación.

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El Plan Parcial deberá completar ahora su tramitación urbanística y ambiental antes de que pueda materializarse el desarrollo previsto. La propuesta supone ordenar un ámbito que el Plan General de Ordenación de Sariego ya contempla como unidad de actuación, transformando actualmente terrenos de pradera sin edificaciones en un pequeño núcleo residencial acompañado de un uso hotelero.