Sergio Finca Quirós, músico y pregonero en Noreña: "Las fiestas del Ecce Homo las viví y llevé muy dentro siempre"

El músico Sergio Finca Quirós (Noreña, 1979), tuba de la "Spanish Brass" que tocó el himno de España en la final del Mundial y residente actualmente en Valencia, será el encargado de ofrecer el viernes día 18, a las 21.00 horas, el pregón de las fiestas del Ecce Homo. Con su intervención abrirá de manera oficial más de una semana intensa de festejos en la villa condal. Su regreso a Noreña será fugaz. El nieto de Aurelio Quirós, histórico alcalde del concejo, estará apenas un par de días por sus compromisos laborales.

-¿Qué impone más, tocar en la final de un Mundial o ser pregonero en las fiestas de casa?

-Es diferente, porque cuando me pongo delante del escenario con un instrumento es algo que controlo, porque es básicamente mi vida. Pero cuando uno se pone delante de un pueblo que conoce perfectamente y se tiene que desnudar a nivel sentimental, pues siempre es más complicado que tocar en un Mundial. Sé de sobra que ese día del pregón me voy a emocionar. Y delante de la gente querida siempre es más complicado controlar las emociones.

-¿Cómo recuerda la experiencia de tocar el himno de España antes del España-Argentina?

-Fue un poco surrealista, porque en realidad nos llamaron el viernes y la final era el domingo. Entonces, fue todo tan rápido que, sinceramente, en el instante fue muy difícil de asimilar lo que estaba pasando.

-¿Alguna anécdota?

-Pues encontrarnos con Tom Cruise, Laura Pausini o Shakira. Pero la anécdota más curiosa fue que casi nos pegan, en un momento un poco violento con los hinchas de Argentina, cuando celebramos el gol con el que ganamos el Mundial.

-Le toca abrir el Ecce Homo. ¿Qué tienen de especial para usted estas fiestas?

-Que las viví y llevé muy dentro siempre. Era una celebración muy familiar, porque mi abuelo, Aurelio Quirós, fue alcalde muchos años. Recuerdo estar en la retaguardia, esperando a que las procesiones acabasen para celebrarlo todos en familia. Son unas fiestas piramidales en mi historia de joven.

Sergio Finca, en uan foto antigua junto a sus abuelos Aurelio Quirós y Vicentica Rodrígue; y su mujer Emilie Lachaise. / S. F.

-¿Qué buenos recuerdos guarda?

-Pues esa parte familiar, de acompañar a mi abuelo. Y luego la parte de las travesuras y noches con mis amigos del instituto.

-¿De qué hablará en el pregón?

-Pues transmitiré lo que significan para mí las fiestas. A nivel sentimental, de toda la gente de la que me acuerdo. También de lo que debe significar una fiesta dentro de un pueblo. Y lo que tenemos que hacer para salvaguardar las tradiciones, sin que eso sea cerrarse a otros pueblos.

-¿Cómo debe aplicarse eso en Noreña?

-No olvidarnos que todos debemos construir nuestras historias. Es evidente que la fiesta tiene una base muy religiosa, pero no todo debe darse por las bases. También el saber compartir, que la gente de fuera pueda aportar muchísimas cosas. No cerrarse como pueblo, sino también situarse como un pueblo que sabe mirar hacia afuera. Y sobre todo el compartir. Compartir con la gente que ya no está ahí y con la gente que está.

-Junto a esa parte religiosa fundamental está también la musical, con el esperado concierto de la banda local, muy seguido siempre.

-Todo lo que sea cultura, en la que también la música entra como parte importante de una sociedad, pues bienvenida sea. Y que eso nunca se acabe. En cuanto a la parte religiosa, que tengo que recalcar que no lo soy, siempre recuerdo con muchísimo cariño la bajada del santo, que aunque no sea tan multitudinaria como la de la subida en el domingo del Ecce Homo, pues tiene una elegancia y belleza increíble.

-Otro de los fuertes de Noreña es la gastronomía. ¿Presume mucho por el mundo?

-En mi casa siempre hay sabadiegos, callos y demás productos chacineros. Es algo que todos sabemos donde está y hay que preservar esa calidad de las industrias cárnicas.

-¿Qué tiene que comer obligatoriamente cada vez que regresa a su tierra?

-Los callos. Soy un enfermo de ellos. Tienen que ser lo de las tres pes. Es decir, picantinos, pegajosos y pequeñinos.

-¿Qué añora de Noreña?

-Echo de menos, evidentemente, la familia y, sobre todo, el poder hacer que mi hijo crezca con los suyos, con sus sus abuelos, primos o tíos. Por ese lado, me sabe un poco mal, pero las relaciones laborales son las que son y no puedo permitirme estar. Y me gustaría ver envejecer a mis padres. Me gustaría mucho más estar con ellos.

-¿Cómo se ve Noreña desde la distancia?

-Es un poco ese reflejo de lo que realmente pasa en Asturias, donde la población cada vez es más mayor y las posibilidades laborales son escasas y la gente se va. Echo en falta esa pujanza económica del pasado, cuando era de las zonas de Asturias con más productividad y renta per cápita. Pero Noreña no ha perdido su esencia ni la gente.

-¿Y cómo le va su vida profesional en la música?

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-Venimos de estar en un festival en el sur de Italia, donde vimos ese país idílico de ciertas películas. Ha sido una experiencia increíble. Ahora, tendremos una gira por Estados Unidos (EE UU) y otra por Alemania. Al final, no paro. Me da tiempo solo a venir tres veces al año a Noreña y me gustaría hacerlo más.