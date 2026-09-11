Estalla la Guerra en Candamo: el "Grupo Frente del Nalón" recrea la sublevación de Oviedo el 18 de julio del 36

El verano de 1936 volvió este viernes a Candamo en forma de una reconstrucción de aquellos días en los que España quedó partida en dos y Asturias se convirtió en uno de los escenarios de una guerra que se prolongaría durante tres años. La primera de las recreaciones de la XIV edición de «Candamo 36/37», organizada por la Asociación Histórico Cultural Grupo Frente del Nalón, trasladó ayer al público hasta los primeros compases de la contienda, en unas jornadas que este sábado vivirán su día central.

La edición de este año lleva por título «Sublevación y revolución en Asturias», coincidiendo con el 90.º aniversario del estallido de la Guerra Civil. El objetivo del colectivo es reconstruir, a través de escenas, personajes y explicaciones históricas, los acontecimientos que siguieron al levantamiento militar de julio de 1936 y que desembocaron en la división del territorio asturiano, el cerco de Oviedo y el fracaso de la sublevación en Gijón.

La jornada de este viernes comenzó en el palacio de San Román de Candamo con un coloquio de los historiadores Faustino Zapico y José Luis Agudín, dedicado al panorama político asturiano de la época. Después llegó el primer gran momento de las jornadas: un pase guiado nocturno por los principales acontecimientos de la sublevación de Oviedo del 18 de julio.

La recreación puso al público ante un territorio que, en cuestión de días, quedó sumido en la incertidumbre y la violencia: movilización de las fuerzas militares, la respuesta de las organizaciones obreras y la progresiva pérdida de control de las instituciones sobre el terreno.

Las recreaciones de este año continúan este sábado y repasan tres escenarios fundamentales: el comienzo del cerco de Oviedo después del levantamiento del coronel Aranda, el fracaso de la intentona del coronel Pinilla en Gijón y la evolución de la retaguardia republicana.

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Tres pases

Habrá tres pases guiados, a las 11.00, 16.00 y 18.30 horas, en los que los asistentes podrán recorrer de mano de un grupo de actores las diferentes escenas y conocer, a través de la recreación y las explicaciones históricas, cómo evolucionó la situación en Asturias durante aquellas primeras semanas de la guerra. La jornada concluirá a las 21.00 horas con un espectáculo nocturno, que pondrá el cierre a dos días de vuelta didáctica al pasado.