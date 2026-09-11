Pedro Fernández reivindica en su pregón del Cristo el Candás "alegre, ingenioso y cantarín"

"Para gozar en Candás no es menester ser pregonero". La reflexión que Luis García Peláez, Luis Perucho, utilizó hace cuarenta años cuando le tocó pronunciar el pregón del Cristo, regresó este viernes a la plaza de La Baragaña de la mano de su sobrino, Pedro Fernández. El actual párroco de Puerto de Vega (Navia) y delegado episcopal de la Pastoral del Mar abrió anoche las fiestas del Santísimo Cristo de Candás con un pregón en el que la fe, la familia, la memoria de los que ya no están y, sobre todo, el orgullo de ser de la villa, se mezclaron con las historias de una infancia vivida entre la iglesia, el fútbol, las charangas, los bares y el mar.

Candasín de 50 años, Fernández recorrió su vida comenzando por sus padres, Manolo y Sara, su hermano gemelo, Pablo, y quienes fueron entrando en aquella familia, hasta completar un relato lleno de humor y cariño.

La fe ocupó también un lugar central en el pregón. Fernández recordó a su abuelo Marcelo Perucho y a don Valeriano, dos figuras fundamentales en su formación, y sus años en la Escolanía del Santísimo Cristo de Candás. "Si quieres un hijo pillo, mételo a monaguillo; si tienes dos, mételos a cantor", recordó entre risas. Fue precisamente en la escolanía donde, junto a su hermano, aprendió a rezar y a establecer una relación personal con el Cristo de Candás, una imagen que, en sus palabras, enseña que "no ha venido a este mundo a ser servido sino a servir".

El público que asistió al pregón en la plaza de la Baragaña. | IRMA COLLÍN

De su abuelo Marcelo recuperó también la memoria de un Candás y un Carreño de trabajo y de ayuda mutua. Con él recorría el concejo para segar, recoger patatas o echar una mano allí donde hiciera falta. Y, como no podía faltar en una historia de gemelos, recordó las dificultades de los camareros cuando los dos hermanos compartían una Coca-Cola y había que conseguir que ninguno tuviera "una gota más que el otro". La solución llegó cuando descubrieron el Kas. "Yo Kas naranja, yo Kas limón", recuerda que pedían, mientras su abuelo sentenciaba: "Ya me jodieron estos dos".

El pregonero quiso detenerse también en las muchas personas que dedicaron tiempo y esfuerzo a los demás. Recordó a Sarita Pascual, más de ochenta años poniendo música a las celebraciones religiosas; a Armando Prendes, vinculado a tantas iniciativas del pueblo; a Tino Huergo, Miguel, Kike el Cervero y Manolo Sebas, entre otros, por los años de fútbol en el Victoria de Perlora. Todos ellos le enseñaron que "una vida que no sirve, no sirve para nada".

Y si la fe fue uno de los pilares del pregón, el mar fue el otro. No podía ser de otra manera en boca de quien hoy ejerce como delegado episcopal de la Pastoral del Mar y desarrolla su ministerio en Puerto de Vega. Fernández recuperó los versos de José Jackson Veyán entonados por los marineros: "¡Refrena, Cristo mío, las ondas bravas!".

El sacerdote enlazó los versos para explicar que, en los momentos oscuros, cuando parece que "la vida se hunde", el Cristo es "luz y esperanza".

Fernández reivindicó el Candás "alegre, ingenioso y cantarín" de su infancia, con los recuerdos de los festivales de la sardina, los toros en la playa, el Rally de la Sidra y "les coses que floten". Apareció también en las historias Bolín, su primo Joaquín, El Gavioto, Pepe el Chelo y tantos otros nombres asociados a una manera muy particular de entender la diversión.

"Brava y fuerte, mi Candás, mi villa, la marina, mi principio y mi final", entonó Pedro Fernández, para acabar cantando a la guitarra un tema de Pipo Prendes entre aplausos y dar así la salida a cinco días de celebraciones, que se prolongarán hasta el martes con actos religiosos, música, actividades infantiles y propuestas para llevar la alegría a cada rincón de la villa. Hoy, sábado, será el día de las charangas, con un circuito de "humor amarillo" por la mañana y, a las seis de la tarde, el tradicional desfile desde la estación de Feve. Junto a la Fanfarria Pepe el Chelo y sus Marchosos participarán la Fanfarria El Felechu, de Corvera, y Newpaentamala, de Oviedo.

El domingo llegará uno de los grandes momentos festivos, la noche de los fuegos, después de una jornada con ciclismo, música y actividades infantiles. El lunes, Día del Cristo, comenzará a las siete de la mañana con la 49.ª Alborada Marinera, con Alfredo Pérez Berciano como Poeta del Alba, la conducción de Esther García López y la danza prima popular dirigida por María Esther Vega.

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A las 11.30 horas partirá desde la iglesia la procesión del Santísimo Cristo de Candás, seguida de la misa, con la participación del Coro de la Bodega. La eucaristía será oficiada por el cardenal luanquín Ángel Fernández Artime.