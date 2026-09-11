Proaza estrena ruta a caballo: entre dos torres y con gran comida para los participantes

Proaza estrenará el próximo sábado, 19 de septiembre, una ruta para los amantes de los equinos. El Grupo de Caballistas del concejo organiza la primera edición de la ruta «De torre a torre», un recorrido a caballo entre la Torre Medieval del Campo, en Proaza, y la Torre Medieval de Bandujo. La iniciativa parte de la afición existente por el mundo ecuestre tanto en el concejo como en otros municipios de la zona y pretende convertirse en una cita con continuidad.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la recepción de los jinetes en el Mercado de Ganado de Proaza. A las diez está prevista la salida hacia la torre medieval del Campo, desde donde se iniciará el recorrido. La ruta incluirá un avituallamiento en la Cruz de Linares antes de continuar hacia Bandujo, uno de los conjuntos rurales más singulares del concejo.

La llegada a Bandujo dará paso a la comida prevista para las 14.30 horas. El menú, con un precio de 25 euros, incluye torto con picadillo, paella, postre, pan, vino casero y agua. El pago se realizará en Bandujo. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar una carrera de cintas a caballo con premios.

Recompensas

Los participantes podrán optar a distintos premios aportados por los establecimientos y empresas colaboradoras. El primer clasificado recibirá una esquiladora a batería de AgroJardín Tamargo y tres sacos de pienso de AgroVise; el segundo, un lote de embutidos de Covirán y dos sacos de pienso, y el tercero, un lote de vino de Casa Clemente y otro saco de pienso.

La organización ha previsto además transporte para bajar a los participantes desde Bandujo hasta Proaza, con el objetivo de facilitar la recogida de vehículos y remolques utilizados para la actividad. La inscripción permanece abierta hasta el 12 de septiembre y puede formalizarse en el teléfono 684 690 166.

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«De torre a torre» cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Proaza, la Asociación de Vecinos de Bandujo y el propio Grupo de Caballistas del Concejo, además de empresas y establecimientos locales.