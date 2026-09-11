Ir de tiendas "con corazón" tiene premio en Candás: "Es importante que la gente compre cerca, en lugar de acudir a Internet"

Tres compras, tres sellos y la posibilidad de ganar parte de los 2.000 euros en cheques regalo. Es la propuesta de la segunda edición de la campaña de promoción del comercio de proximidad de Candás «Compras con el Corazón», presentada este vuernes en la Casa de Cultura de la localidad por la Cámara de Comercio de Gijón y la Unión de Comerciantes de Asturias. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Carreño, se desarrollará del 15 de septiembre al 19 de octubre y reúne a 26 establecimientos.

La mecánica busca incentivar las compras en los comercios de Candás mediante un sistema sencillo. Los clientes que realicen tres compras en los establecimientos adheridos obtendrán tres sellos y podrán participar en los sorteos de los premios. En total, la campaña repartirá 2.000 euros en cheques regalo, a razón de 40 bonos por importe de 50 euros cada uno que deberán gastarse exclusivamente en los comercios de la localidad.

La iniciativa está organizada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y cuenta con una campaña de promoción financiada por la Cámara de Comercio de Gijón. En la presentación participaron la concejala de Comercio, Turismo, Festejos, Juventud, Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Carreño, Paula Riobello Rodríguez; la presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias, Sara Menéndez, y el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso.

Cercanía

"Es importante que la gente consuma en la propia villa, en lugar de ir lejos o comprar en Internet", indicó la edil sobre una campaña que, como recordó Sara Menéndez, "revierte de nuevo en Candás", dinamizando la economía de quienes desarrollan su trabajo en villas pequeñas.

Noticias relacionadas

La campaña incorpora establecimientos de distintos sectores, desde moda, calzado, alimentación y floristería hasta viajes, mobiliario, óptica, fisioterapia, peluquería, papelería, joyería y servicios. Los 26 negocios participantes son La Tienda de Laura de Todo un Poco, Yedra Floristas, Viajes Serrano, Mencanta Moda, Marañueles San Félix, Azul & Me, El Paseín, Calzados Felinos, J & P Reformas, Hevia & Pesquera Fisioterapia, Muebles Santarúa, Lodepeques, Perfumería Yaya, Ro-Cocoa, La Tahona de María, Óptica Astur Grupo MC Vision, Estela la Pelu, Tien21 Candás, Papelería Asgaya, Copistería CopyFlash, Joyería La Fundición Casasnovas, Mercería Lazis, Tiendina La Martina, Candás Color, Cúcate y Sueña y Menta y Limón.