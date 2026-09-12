Candamo, de vuelta al verano del 36 en una cuidada representación histórica
El colectivo Frente del Nalón recreó con mimo los sucesos de los primeros compases de la guerra
Candamo regresó al verano de 1936. Durante el viernes y el sábado, varios puntos del concejo se convirtieron en el reflejo de una Asturias partida por la sublevación militar, la respuesta de las organizaciones obreras y el proceso revolucionario que siguió al fracaso del golpe en buena parte de la región. Uniformes, milicias, discursos y escenas de tensión sirvieron para reconstruir, noventa años después, los primeros compases de la Guerra Civil en Asturias.
La representación formó parte de la XIV edición de "Candamo 36/37", organizada por la Asociación Histórico Cultural Grupo Frente del Nalón, que este año dedica sus jornadas a la "Sublevación y revolución en Asturias". Después de la recreación nocturna del viernes, centrada en los acontecimientos de la sublevación de Oviedo, la jornada sabatina puso el foco en la retaguardia republicana y en el protagonismo que adquirieron las milicias obreras durante aquellas primeras semanas de la contienda.
Los asistentes pudieron seguir a través de distintos pases guiados una reconstrucción de aquellos días en los que el poder efectivo comenzó a desplazarse hacia las organizaciones políticas y sindicales que habían tomado las armas para hacer frente al levantamiento. La recreación mostró la organización de las milicias del Frente Popular y las dificultades a las que tuvieron que hacer frente en un territorio en el que, mientras se combatía en distintos puntos, también se estaba produciendo una profunda transformación política y social.
Uno de los episodios que sirvió de hilo conductor fue el de las fuerzas obreras que impidieron que los guardias civiles de Sama y La Felguera pudieran reagruparse y avanzar hacia Oviedo.
El fracaso de la sublevación en Gijón y la resistencia frente a los militares sublevados en Oviedo dibujaron así dos escenarios diferentes dentro de una misma Asturias en armas. La propuesta de Frente del Nalón quiso mostrar también lo que ocurría lejos de las líneas de combate: la creación de comités locales, la colectivización de industrias y la progresiva sustitución de las estructuras de poder tradicionales en una retaguardia en la que la revolución avanzaba al mismo tiempo que la guerra.
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