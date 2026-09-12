Las charangas toman Candás

Candás vibró este sábadi con el día de las charangas, un desfile que partió a las seis de la tarde desde la estación de Feve para llevar la música y la animación a las calles de la villa marinera. La marcha, seguida por abundante público, estuvo animada por la Fanfarria Pepe el Chelo y sus Marchosos, la Fanfarria El Felechu de Corvera y la Charanga Newpaentamala de Oviedo.

La actividad había comenzado por la mañana en el parque Les Conserveres con el circuito de pruebas de Humor Amarillo. Por la tarde, tras el desfile, La Chica Almodóvar Cover actuó en la plaza Les Candases, mientras que el teatro Prendes acogió un encuentro coral con Aires de Candás y el Coro San Roque de Lastres.

Las fiestas del Cristo de Candás continúan este domingo con una jornada que comenzará a las once de la mañana con un taller de Playmobil marinero en la Casa de la Cultura. A las doce se disputará el XXXVII Gran Premio Santísimo Cristo de Ciclismo y, a las 12.30 horas, la Banda de Música de Candás ofrecerá un concierto en la plaza La Baragaña.

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Por la tarde, habrá un circuito de hinchables en la plaza Entrellusa, de cinco a ocho, y música con Duvel Barrel, a las 20.30 horas en la plaza Les Candases. A las 22.30 horas comenzará la verbena y a medianoche se quemará un castillo de fuegos artificiales. n