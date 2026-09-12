Llanera forma a las familias para proteger a los menores de la violencia

El Ayuntamiento de Llanera ofrecerá en octubre formación para reforzar la protección de niños y adolescentes frente a la violencia en los ámbitos deportivo y de ocio. Será con dos jornadas dirigidas a las personas que mantienen un contacto habitual con menores y a las familias. La primera proporcionará formación certificada sobre los contenidos mínimos de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Las jornadas se celebrarán en la Casa Municipal de Cultura de Posada y estarán impartidas por dos especialistas en protección de la infancia en el deporte, Gonzalo Silió Sáiz y Samuel San José. Silió es psicopedagogo y delegado de Protección a la Infancia del Racing de Santander, donde también es responsable del Proyecto Victoria, el modelo implantado por el club para prevenir, detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia contra menores.

Samuel San José, por su parte, trabaja como delegado de protección y especialista en el desarrollo de buenas prácticas en clubes y municipios, perfil con el que figura como docente en formación especializada sobre protección de la infancia y la adolescencia en el entorno deportivo.

La primera de las jornadas se celebrará el 6 de octubre y estará abierta a todas aquellas personas que tengan contacto habitual con menores. Habrá dos turnos, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los participantes recibirán formación certificada sobre los contenidos mínimos establecidos por la nueva ley.

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La segunda sesión, el 27 de octubre, estará dirigida específicamente a familias interesadas en adquirir herramientas para acompañar de forma positiva a sus hijos. Se organizará en dos turnos. El primero de 17.00 a 18.00 horas. El segundo, de 18.30 a 19.30 horas.