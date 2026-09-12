Un matrimonio de septuagenarios, trasladado al hospital tras ser atacado por varias medusas en la playa de Candás
Los heridos, de 70 años, fueron atendidos por la Policía Local y precisaron atención médica
Un matrimonio de septuagenarios ha acabado este sábado en el hospital tras ser picados por varias medusas en la playa de Candás. El incidente tuvo lugar por la mañana, cuando la mujer decidió darse un baño en el arenal candasín. Al poco de entrar en el agua, recibió varias picaduras y pidió auxilio a su marido para salir y librarse de los tentáculos.
El hombre, también de 70 años, se lanzó al mar en su ayuda y acabó siendo atacado igualmente por las medusas, con lo que al final ambos tuvieron que ser socorridos por otros bañistas. Intervino también la Policía Local para prestarles los primeros auxilios, pero finalmente fue necesario su traslado al hospital de San Agustín en Avilés por precaución.
Tal y como señalan fuentes de la Policía, el hombre presenta problemas de tensión y corazón, por lo que se optó por derivarlo al centro hospitalario para mayor seguridad. Y acto seguido se trasladó a la mujer al mismo hospital para una mejor antención.
El suceso ocasionó amplio revuelo a una hora en la que numerosos vecinos, en plenas fiestas patronales, pasaban por la zona y disfrutaban de las buenas temperaturas en la playa.
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