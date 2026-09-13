Deporte y música en la víspera del gran día del Cristo de Candás
La Alborada Marinera será a las siete y media en el muelle y el cardenal Artime oficiará la misa
J. A. O.
Candás vivió este domingo una jornada marcada por el deporte y la música en la víspera del "día grande" del Cristo. El XXXVII Gran Premio Santísimo Cristo de Ciclismo tomó el protagonismo a mediodía, mientras la Banda de Música ofrecía un concierto en la plaza de La Baragaña. Para medianoche estaba prevista una descarga de fuegos artificiales en una pausa de la verbena, que iba a prolongarse hasta la madrugada.
La actividad del lunes arranca a las siete de la mañana con el pasacalles de la Banda de Gaitas desde El Paseín hasta el Muelle, donde, media hora después, comenzará la 49.ª Alborada Marinera, con Alfredo Pérez Berciano como Poeta del Alba. A las 11.30 horas llegará otra de las citas centrales de la jornada, con la procesión y la misa del Cristo, cantada por el Coro de la Bodega y oficiada por el cardenal luanquín Ángel Fernández Artime . Ya para la tarde, el programa incluye actividades infantiles desde las cinco, el certamen "Tardes d’Habaneres" con la intervención de Nordeste y la verbena nocturna.
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