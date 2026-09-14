Artime llama a "conservar la fe y la devoción" al Cristo de Candás en una multitudinaria jornada festiva

Tal día como este lunes, día de la Exaltación de la Cruz y fiesta grande del Cristo de Candás, se cumplieron exactamente 72 años desde que Manuel Muñiz, "Manolo el Condesu", de Gijón, sacó a bailar a una moza en La Baragaña. De aquel baile salió un matrimonio y una fe por el Cristo que se ha mantenido imperturbable en el tiempo. Porque Manolo, ya candasín de adopción, fue uno de los ocho primeros porteadores que tuvo la actual imagen de Jesús crucificado, el Cristo del Camarín, allá por el año 1966. "Antes se sacaba otra imagen más pequeña, que está en una capilla en El Regueral, y desde que empezamos a sacar la imagen actual, todos los años he participado", explica, a sus 89 años muy bien llevados. Ahora, con el orgullo de contemplar a su hijo y su nieto como porteadores.

La danza prima del muelle / Juan Fernández

Quizás sea el ejemplo de Manolo el más representativo de un pueblo que se rinde a su Santísimo Cristo, con una devoción que se transmite de generación en generación y es parte del ADN sentimental de muchos candasinos. Este lunes fue de nuevo día grande en la villa marinera, para honrar a una imagen que según la tradición es la réplica de un original hallado por pescadores candasinos a la deriva en las costas de Irlanda allá por el siglo XVI. Y de nuevo los fieles, de aquí y de allá, se echaron a la calle para seguir sus pasos por el centro de la localidad. Al repique de campanas y con las marchas procesionales de la Banda de Gaitas de Candás, a la salida del templo se hizo el silencio.

El Poeta del Alba, durante el acto de la madrugada. / Juan Fernández

"El Cristo es milagroso para nosotros, la gente del pueblo siempre le piden a él", señalaba emocionada Camen Martínez, acompañada por Covadonga García, que sale en procesión "desde hace muchísimos años, desde pequeña", y de Julia Suárez Badallo, que, aún siendo niña, lleva acompañando al Cristo "desde que nació", relata su madrina, Elena Rodríguez. En el caso de María Teresa Fernández, asiste cada año desde Posada de Llanera porque "soy muy devota". Carmen Arbesú, de Oviedo, acudió por segunda vez animada por una amiga, para "estar junto a Jesús, para mirarlo, simplemente".

Una muestra de respeto y amor para la que el cardenal Ángel Fernández Artime, luanquín de nacimiento y encargado de pronunciar la homilía tras la multitudinaria procesión, pidió continuidad. "Tendréis que hacer que las nuevas generaciones amen lo que en siglos la buena gente de esta villa ha amado. No se puede perder", exhortó, tras recordar que los candasinos han acudido durante siglos al Cristo para poner ante él sus alegrías, preocupaciones, enfermedades, dificultades y pérdidas.

El cardenal Artime, durante la misa. / Luisma Murias

"Candás celebra al Cristo porque Candás ha aprendido a confiar en Él", señaló, antes de animar a los vecinos a mantener esa relación y transmitirla a quienes vienen detrás. Fernández Artime subrayó que la tradición conserva su sentido en una sociedad que también afronta sus propias dificultades. "Quizá hoy, en este 2026, necesitemos volver a poner esa confianza, porque también nosotros vivimos nuestros propios mares y nuestros propios desiertos", indicó.

"La otra orilla"

La invitación para presidir la eucaristía festiva le llegó al cardenal el año pasado, pero no pudo ser. Finalmente, cumplió con la visita este lunes, entre risas, porque "no sé cómo se os ha ocurrido llamar a uno de Luanco para esto", comentó desde el púlpito. Fernández Artime aprovechó además su condición de vecino "de la otra orilla" para bromear con la conocida "piquilla" entre Candás y Luanco. El cardenal aseguró que, a partir de ahora, el Santo Cristo de Candás y el Santísimo Cristo del Socorro de Luanco son "más hermanos que nunca".

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La procesión y la homilía pusieron la guinda a una jornada que, como les sucede a las gentes de la mar, comenzó bien temprano, al alba. Con el sol asomando apenas sobre el Cantábrico, los fieles madrugaron para expresar su devoción con una de las citas más populares del día, la Alborada Marinera. Una expresión de fe y cariño que este año tuvo a Alfredo Pérez Berciano como poeta encargado de emocionar a los asistentes con sus versos.