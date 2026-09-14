Las familias de Xivares (Carreño) denuncian que varios menores viajan de pie o sentados en el suelo en el autobús escolar hasta el IES de Candás

Las familias de Xivares reclaman a la Consejería de Educación y al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) un autobús con capacidad suficiente para trasladar al alumnado de la localidad que estudia en el instituto de Candás. Los afectados denuncian que, desde el comienzo del curso, varios menores han tenido que realizar el recorrido de pie, en el pasillo o sentados en el suelo porque el vehículo asignado únicamente dispone de plazas para los once estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Los alumnos de Bachillerato, según la explicación recibida por las familias, solo pueden utilizar el servicio cuando quedan asientos libres.

El problema se agrava, sostienen los padres, porque Xivares carece de otra línea de autobús del Consorcio y el tren no ofrece unos horarios que permitan cubrir el desplazamiento al instituto. «El autobús escolar no es una comodidad, sino la única forma que tienen nuestros hijos de llegar al centro», señalan. Dos menores realizaron uno de los trayectos sentados en el suelo y otros viajaron de pie o en el pasillo. En aquella jornada, según su relato, quedó libre el asiento situado junto al conductor, cuyo uso no fue autorizado por tratarse de alumnos menores de dieciséis años.

Las familias aseguran que la empresa concesionaria emplea distintos minibuses para prestar el servicio y que tanto el número de plazas como su configuración varían de una jornada a otra. Algunos vehículos disponen de asiento de acompañante y otros no, mientras que determinados modelos llevan datáfono para validar las tarjetas expedidas por el CTA y otros carecen de este equipamiento. «La capacidad y las condiciones del autobús se descubren cada mañana en la parada», critican los afectados, quienes afirman que la respuesta trasladada a los estudiantes es que se quedará sin plaza el último que llegue.

Los alumnos de Bachillerato cuentan con una tarjeta de transporte emitida por el Consorcio, pero no pueden validarla cuando el minibús carece de datáfono. Tampoco figuran, según las familias, en la relación de viajeros que lleva el conductor, integrada únicamente por los once estudiantes de ESO. Los padres advierten de que, en esas circunstancias, los jóvenes realizan el trayecto sin billete validado y sin constar en ningún listado, por lo que solicitan una certificación que acredite su condición de usuarios y una confirmación escrita de que se encuentran cubiertos por el seguro durante todos los desplazamientos.

Los afectados rechazan que la ocupación de las plazas pueda resolverse mediante el orden de llegada a la parada. Sostienen que, cuando la demanda supera la capacidad disponible, la normativa establece criterios de prioridad que deben aplicar la Administración educativa y el Consorcio, entre ellos la edad del alumnado y la existencia de hermanos con derecho al transporte gratuito. Consideran inviable que esa decisión recaiga cada mañana en el conductor y reclaman que el CTA determine por escrito qué estudiantes pueden utilizar el servicio.

Las familias recuerdan que la normativa sobre transporte escolar obliga a que cada alumno disponga de una plaza y permanezca sentado durante todo el recorrido. Por este motivo, exigen que se asigne un vehículo dimensionado para todo el alumnado de la ruta o que se establezca un refuerzo inmediato mientras se adopta una solución definitiva. También piden que todos los autobuses empleados lleven un datáfono operativo y que se identifique el vehículo encargado del trayecto, su número de plazas y el equipamiento disponible.

Los residentes plantean que la planificación tenga en cuenta el aumento de población estable en Xivares y la futura incorporación al instituto de menores que actualmente cursan Primaria. También solicitan que se estudie la posibilidad de permitir el uso del transporte por otros vecinos, especialmente personas mayores sin vehículo propio, al entender que la normativa autonómica contempla la utilización de autobuses escolares para garantizar servicios básicos de movilidad en el medio rural.

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«Ninguna familia debería tener que explicarle a su hijo que puede quedarse en una parada de carretera porque ese día ha llegado después que otro estudiante», concluyen los afectados.