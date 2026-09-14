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Un hombre resulta herido tras salirse de la vía con su coche en la N-634, en Nava

El afectado fue evacuado con pronóstico reservado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

Un hombre resulta herido tras salirse de la vía con su coche en la N-634, en Nava.

Un hombre resulta herido tras salirse de la vía con su coche en la N-634, en Nava. / SEPA

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A. R.

Un hombre de 51 años ha resultado herido esta mañana tras salirse de la vía el turismo que conducía por la N-634, a la altura del punto kilométrico 376, en Nava. El accidente se produjo por causas que se desconocen y el conductor quedó en el interior del vehículo, fuera de la calzada.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 7.49 horas. En la llamada se alertaba de que un vehículo se había salido de la carretera y que había una persona en su interior.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Piloña. Los efectivos señalizaron el vehículo y despejaron con una motosierra la zona en la que se encontraba el coche. Además, tuvieron que cortar con la cizalla una valla del cierre de una finca que impedía abrir la puerta del conductor.

Los bomberos esperaron a que el herido fuera valorado por los servicios sanitarios antes de proceder a moverlo. Una vez atendido, fue trasladado en camilla hasta la carretera, donde aguardaban los recursos médicos.

El hombre fue atendido en el lugar por el equipo médico de la UVI móvil de Oviedo y por el equipo de Atención Primaria de Infiesto, que acudió con una ambulancia de soporte vital básico. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado fue evacuado con pronóstico reservado, a la espera de nuevas pruebas y de una nueva valoración médica, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

A las 8.10 horas, los bomberos comunicaron desde el lugar que se encontraban con el conductor y que no iban a moverlo hasta que fuera valorado por los sanitarios. A las 8.31 horas informaron de que el herido ya estaba siendo atendido por el equipo médico.

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La intervención de los bomberos finalizó a continuación y los efectivos regresaron al parque de Piloña, donde llegaron a las 9.13 horas. La Sala 112 del SEPA informó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y al SAMU.

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