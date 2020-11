Es viejo. Lo de utilizar la ciencia en interés del poder tiene tantos años como la historia. El rey Hieron II de Siracusa utilizó a Arquímedes para saber si su corona era o no de oro puro, como sostenía el orfebre. Arquímedes demostró que no y el orfebre pagó con su vida. Al inicio de la dichosa pandemia oímos al presidente del gobierno decir que hacía lo que los científicos aconsejaban. El resto se sabe. Y es que no hay una única línea de ciencia en casi ningún asunto. En este, junto a datos empíricos hay teorías y, como dice Rañada, de cada cien teorías noventa y nueve son erróneas y la otra tiene muchas posibilidades de serlo. Cuando la sociedad teme se vuelve más dócil y más manejable; además, no sé qué pasa que casi todas las cosas que tocan los políticos empeoran, así que confianza en que ellos resuelvan nuestro problema sanitario, económico y social, poca. He oído a alguien con criterio decir que para frenar esta segunda oleada habría que cerrar institutos y universidades porque jóvenes y adolescentes, en muchos casos asintomáticos, sin saberlo, son los difusores de los contagios que terminan afectando a sus familias. A su juicio hay cierta correlación entre vuelta a centros educativos y rebrote, y hasta que en Asturias fue más tardío por haberse retrasado el inicio de curso. También es verdad que ahora en cada casa hay un epidemiólogo.