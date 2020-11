El Astures pospone sus actos por las bodas de oro

A la llegada de la democracia se ha dicho hasta el hartazgo la importancia de la participación ciudadana en los quehaceres comunitarios. Pero a pesar del tiempo que lleva rodando este sistema político, no se prodiga esta inquietud en la ciudadanía, salvo casos esporádicos. Dicho todo lo cual, queremos dejar patente que cuando en algunas ocasiones aflora la participación ciudadana, los poderes públicos que deberían acoger con interés las propuestas y sugerencias se inclinan más por poner trabas o, incluso, adoptan posturas indiferentes. Tenemos pruebas de ello. Cuando se acercan las campañas electorales del rango que correspondan es cuando realmente se invoca persistentemente la importancia de la participación ciudadana para que acudamos a las urnas. Luego, si te vi no me acuerdo.

Por la importancia que tuvo la erradicación de la contaminación derivada del horno calcinador de Mersa, que durante mucho tiempo trajo de cabeza al pueblo y a las autoridades municipales y autonómicas, dejamos constancia, especialmente para los que no lo vivieron, que en 1985, es decir, hace 35 años, se procedió al cierre de dicha factoría ubicada en el centro del pueblo y cerca de la estación de ferrocarril. Posteriormente en sus terrenos se ubicó la urbanización San Félix.

No podría pasar sin recoger que se han cumplido 10 años desde que Lugones cuenta con notaría, fue el 7 de octubre de 2010. Los vecinos se han beneficiado del tiempo y del ahorro de combustible de no tener que desplazarse a la capital del concejo para hacer gestiones propias de dicho servicio.

No podemos dejar de felicitar al joven deportista Emiliano Zazo Fernández, de 17 años, llanerense, perteneciente al Club Atletismo Ciudad de Lugones, que acaba de convertirse en Tarragona en Campeón de España sub-18 y récord de Asturias de su categoría, en lanzamiento de peso. Dicho club está dirigido con tino y ejemplaridad por Luis Manuel Menéndez García. También a él nuestra felicitación.

“La mayor felicidad del hombre es ser él su causante, gozando de aquello que él mismo ha adquirido”.