Cuando las cosas se ponen difíciles, eso que los psicólogos llaman racionalización hace que la culpa de las dificultades sean de otros. El individuo convierte en falsamente razonables sus actitudes que pudieran ser negativas a la óptica de los demás. Así, por todas latitudes abundan negacionistas que con sus consignas de “el coronavirus no existe” y “libertad de pensamiento” o manifestando que lo de la pandemia es el intento de establecer un “nuevo orden mundial” justifican actitudes en contra de las recomendaciones profilácticas a los ciudadanos y no se sonrojan al ser focos de contagio. Son muchas las personas convencidas de que covid-19 es fruto de laboratorio, creado para desestabilizar Occidente, y no se alejan casi nada de la interpretación de Gibson en su película “Conspiración”. Y con tal de echar la culpa a quien caiga, me reí mucho cuando alguien me comentó que la culpa de todo esto es de la educación franquista: “¿Te acuerdas de aquellas huchas que nos ponían en las escuelas para el Domund? Había una que era la cabeza de un negrito y otra la de un chinito. En mi escuela siempre echábamos más para los chinitos. Ya ves, los sacamos con nuestros infantiles monedas de la pobreza extrema ¿y cómo nos pagan? Yo cada vez que lo pienso... ¡Chinitos, chinitos, chinitos! ¡Ahí os van velutinas, virus y más mierda!”.