Coherencia

Para mí este asunto de monarquía o república, como para muchos, no es el preocupante, sino quién ostenta el cargo. El amigo Pablo Iglesias salió de Asturias por lo de “coletas rata”, pero si viene ahora seguro que lo abrazamos. ¡Hombre!, pa algo curioso que tenemos, ¿quies quitánoslo?

Sí. El monarca es más nuestro que de nadie. Antes fue Príncipe de Asturias, dignidad que ya apareció en 1.388. Y ahora, la neña, Leonor, que ye la nuestra Princesa, ¿qué? Además, la Reina, ¿de onde ye? Así que, siendo como soy asturiano y no me preocupando el asunto monarquía o república, que no toquen las narices con el tema. Lo probable es que, visto lo del precio de la electricidad, las viviendas humildes y la casta, lo que pretenda sea que, por razones de ¡Estado!, él se convierta en el Rey , la otra en Reina consorte y Echenique en Príncipe de Galapagar.¡Home, por Dios!