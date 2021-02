Transparencia informativa municipal

Digamos ya que son altamente positivas las lecciones nunca vistas hasta ahora en la transparencia de la gestión municipal del Ayuntamiento de Siero, que preside Ángel García, aparte de otras consideraciones positivas. No se puede negar que, en lo que va del presente mandato municipal –hasta mayo no se cumplen los dos primeros años–, las lecciones positivas de gestión no pueden ser más satisfactorias. Para ratificarnos en el titular de este comentario, tenemos tres claros y contundentes ejemplos que atestiguan nuestra opinión. 1) La estadística sobre los ingresos de contribuciones por parroquias en las arcas municipales, nunca vistos hasta ahora. 2) El censo de población por parroquias en el presente 2021. Y 3). las percepciones económicas de los 25 concejales: sueldos, cotizaciones sociales, gastos, dietas e indemnizaciones. Lo nunca visto. Y tanta transparencia hay que valorarla en su justa medida. Recordamos que hace años solicitamos una información de rango municipal y no fuimos capaces de conseguirla, recibiendo la callada por respuesta, lo que en otros tiempos se calificaba de silencio administrativo, un vicio que persiste en estos tiempos

Parque de La Cebera.

Nos llena de alegría y satisfacción la información respecto a la recuperación del parque de La Cebera. El Ayuntamiento intervendrá en la mejor manera posible para frenar el deterioro de la mayor zona verde del centro de Asturias. Han sido muchos los reportajes que sobre esta finca se realizaron en los medios desde que en 1982 fue adquirida por el Ayuntamiento de Siero a la Sociedad Río Tinto.

Avenida de Viella.

Digamos que esta avenida en los últimos tiempos puede decirse que está de moda, y más de cara al futuro, pues como es bien sabido se le van a “injertar” las piezas pertinentes para convertirla en el bulevar de la avenida de Viella, cuyo coste irá con cargo a los fondos europeos, o sea, que no lo van a acusar las arcas municipales. Pues bien, nos ha llegado a nosotros la información de un periódico de la época, en el que en octubre de 1996 un reportaje recogía el nombre de los pioneros como vecinos en dicha avenida (antes carretera de Viella). Se trata del matrimonio ya desaparecido Severiano Parado, “Chano”, y Angelina, procedentes de Cayés (Llanera). Se habían conocido en la romería de Santa Isabel. Tuvieron tres hijas, dos viven en Lugones y la tercera en Lugo de Llanera. La parcela que compraron costo 3.100 pesetas. Construyó la casa el mismo Chano, con la ayuda de otros andecheros. El resto de su vida Chano lo dedicó a la construcción. Invirtieron 25.000 pesetas en levantar su vivienda. La madera fue un regalo pero había que ir a buscarla en carro a la Argañosa.

Felicitación.

El joven Pablo Suárez, de Lugones, acaba de ser nombrado coordinador de Ciudadanos en Siero, que integra a los concejos de Bimenes, Nava, Noreña y Sariego, por lo que le felicitamos y le deseamos toda suerte de aciertos en su cometido. También representa al partido en el consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura.

Perlas de la sabiduría.

Importa mucho más lo que tú pienses de ti mismo que lo que los otros opinen de ti (Séneca).