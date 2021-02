Crónicas semanales durante cinco años

Hoy, lunes, 15 de febrero, se cumplen cinco años de nuestras crónicas semanales y sin fallar ni una sola de ellas. Durante todo este tiempo hemos tratado de informar con ilusión de los acontecimientos de toda índole al pueblo que me vio nacer. Y decimos esto con suma alegría y no menos satisfacción por el compromiso contraído y que seguiré cumpliendo mientras mis manos me permitan golpear el teclado del ordenador y mi cabeza continúe razonablemente lúcida. Fue la periodista Mariola Riera, entonces encargada de la sección de Comarcas, que, tras el saludo pertinente en una de mis visitas a la redacción de LA NUEVA ESPAÑA, me espetó:

–José Antonio, ¿tú nos podías enviar todos los sábados una crónica semanal sobre los temas de Lugones para publicarla los lunes o martes?

Y yo, como soy un niño muy obediente, aquí me tienen una semana más que suma ya 260 crónicas seguidas, bajo el epígrafe “Bitácora de Lugones”.

A decir verdad, creo que esta es una manera, más que conveniente, necesaria, para una población de la densidad de Lugones. Y tengo la satisfacción de poder recordar que desde el 22 de febrero de 2018 –ahora se cumplen tres años– soy el primer Cronista oficial de Lugones, distinción ganada a pulso, después de venir ejerciendo dicho compromiso hace más de cincuenta años, sin pedir nada a cambio.

También reconozco que a mí esta inquietud me ha hecho crecer intelectualmente. Qué duda cabe que, para escribir, la lectura es requisito indispensable, al tiempo que se impone la reflexión. Está escrito: “Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil”.

Ya que excepcionalmente hablo de mí, me considero una persona con inquietudes, que son las semillas que con el paso del tiempo florecen para quienes la cultivan. Cuando llegue el momento de ausentarme definitivamente, no me importaría que en mi epitafio figurara la siguiente inscripción. “Aquí yace un hombre rico en inquietudes”. En efecto, ya está dicho, nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Es muy importante creer en nosotros mismos para conseguir nuestros objetivos. No se trata de convencer a nadie a través de las opiniones que se vierten hablando o por escrito, sólo ofrecer más luz para el contraste.

Antes de poner fin a este comentario, quiero aprovechar de manera sucinta que, además de los dos mil artículos donados el pasado año al Archivo Municipal de Siero, ubicado en la capital del concejo, he editado nueve libros. ¡Que conste en acta!

Fallecimiento:

El pasado 9 de febrero, martes, fallecía María del Carmen Suárez Lavandera, que, procedente de Mieres, llevaba muchos años viviendo en Lugones. Queremos expresarle nuestra condolencia a su hijo Guillermo Martínez Suárez, que fuera por un corto periodo de tiempo alcalde de Siero, y, más tarde, consejero de Presidencia del Gobierno del Principado con Javier Fernández, entre mayo de 2012 y julio de 2019.

Perlas de la sabiduría:

Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, sólo será cuestión de tiempo recoger sus frutos.