Pandemia en verde

Me genera una lógica impotencia ver los cristales sucios de un bar o un comercio cerrado en La Arena o San Esteban, con todo su mobiliario triste y parado. Para quitar esta angustia me voy a las vegas y pienso en el futuro en verde, verde kiwi, y me doy cuenta de que este cataclismo ha servido para que miremos la tierra, la agricultura y el medio rural con otros ojos, y que Riberas, Luerces o Quinzanas sean tesoros al alza.