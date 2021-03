Decíamos la pasada semana, que la vitalidad de un pueblo se mide por la suma de sus inquietudes. Pues bien, especialmente a partir de principios de los años noventa del pasado siglo, podemos decir que Lugones comenzó a salir del cascarón, pues además del movimiento ciudadano que permitió impulsar mejoras diversas –que merece capítulo aparte– también se fueron creando colectivos de distinta naturaleza. Unos con mayor antigüedad que otros fueron dando vida a nuestro pueblo. Asociación de Vecinos, grupos de teatro, Coral San Félix, equipos de fútbol, de futbito, equipos ciclistas, montañismo, atletismo, bolos, tiro con arco, de natación, etcétera. Espero no me quede alguno. Aprovecho para decir que desde hace tiempo echamos de menos un equipo de baloncesto y otro de balonmano. No obstante, como el lector sabe, debido a la pandemia, la vitalidad de los pueblos se encuentra en estado catatónico. Confíamos que pronto pueda recuperarse en este sentido el pulso normal del pueblo.

Es oportuno señalar que cuanto más nos esforcemos para alcanzar un objetivo mayor será su importancia y su significado por la satisfacción que produce el deber impuesto a uno mismo y verlo cumplido. Aquí interviene la capacidad de perseverancia que cada ser humano o colectivo aporte en su afán y que pudiera configurar una especie de encaje de bolillos. Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia, así nos lo dejó escrito Samuel Johnson, doctor, poeta, y escritor inglés. En realidad la perseverancia se caracteriza por saber perseguir los objetivos con tesón y dedicación. Particularmente, somos grandes defensores de la perseverancia, de hecho, a partir de nuestra adolescencia, ha sido el motor de nuestra vida.

Nuevas viviendas.

No se necesita ser una pitonisa para presagiar que, con la llegada de la multinacional Amazon, en la demanda de viviendas habrá un efecto positivo especialmente para la zona de Lugones. Así lo están viendo las inmobiliarias y constructores, que vienen demandan solares con dicho fin. En terrenos en los que se está trabajando a muy buen ritmo son los del amplio solar que quedó libre al desalojar las instalaciones de Muebles Campa, donde cruzará una calle, prolongación de Luis Braille, que accederá al centro de salud y demás.

Ingreso Mínimo Vital.

Queremos dejar constancia de la colaboración altruista de Miguel Álvarez Manchado, vecino de Lugones y voluntario de Cruz Roja, por ser el encargado de prestar el servicio de asesoramiento sobre cómo obtener el ingreso mínimo vital. El nivel de solicitudes es muy elevado. Las citas se organizan los lunes en la asamblea de la Pola, y el jueves en Lugones, ambas en horario de de 9:30 a 12:30 horas.

Euros para La Cebera.

También nos congratula poder anotar que, como consecuencia de la buena gestión del edil de IU Tárik Vázquez, se ha asignado una partida de 100.000 euros para labores de recuperación del Parque de La Cebera, que junto con el Museo de la Romería “Manolito “El Pegu”, conforman las joyas de la Corona de Lugones. Lástima que los vecinos no disfrutan como se debiera, especialmente La Cebera. Todo es poco cuanto se haga por La Cebera.

Perlas de la Sabiduría.

La libertad interior tiene un exponente infalible: el sentido del humor. El hombre incapaz de reírse de lo que defiende es en todo caso una persona de tipo inferior (Keyserling, filósofo alemán).